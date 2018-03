BIS: Kryptoúčet v centrálnej banke by pomohol zlikvidovať hotovosť

Zdroj: CNBC;The Economist

Existujúce peniaze vydávané centrálnymi bankami sú v dvoch formách: bankovky a mince, ktoré sú dostupné všetkým, a rezervné a zúčtovacie účty dostupné elektronicky iba komerčným bankám, ktoré sa používajú na medzibankové platby. Podobným spôsobom by sa mohli využívať aj digitálne meny centrálnych bánk. Ak by boli určené všetkým, každý by mohol mať svoj účet v centrálnej banke.



Transfer týchto mien by mohol prebiehať buď priamo medzi subjektmi, ako hotovosť, alebo cez bankový systém. Mohli by sa držať anonymne so zachovaním súkromia, alebo s označením, čo by mohlo zjednodušiť odhalenie podozrivých transakcií. Ak by mali prinášať úroky, ovplyvnili by dopyt nielen po týchto menách, ale aj po hotovosti, bankových depozitoch a vládnych dlhopisoch.

Správa BIS zvažuje možné vplyvy na platobný systém, menovú politiku a finančnú stabilitu. Argumenty pre digitálne meny centrálnych bánk so širšou dostupnosťou by mohol posilniť prudký ústup hotovosti. Ale vo väčšine krajín zostáva aj napriek rastúcemu využívaniu kariet hotovosť stále populárnou. Pokusy s digitálnymi menami na medzibankové platby podľa správy "neukázali významné prínosy".





Široko dostupné digitálne meny, ktoré by prinášali aj úroky, by mohli teoreticky utužiť väzbu medzi menovou politikou a ekonomikou. Úroková sadzba prepojená s kľúčovou sadzbou by mohla nastaviť dno pre sadzby na peňažných trhoch. Banky by tak nemali veľa možností, ako preniesť zmeny v úrokoch digitálnej meny na vkladateľa. Záporné sadzby by sa tak mohli ľahšie implementovať, obzvlášť v prípade, ak by boli z obehu stiahnuté bankovky s vysokou nominálnou hodnotou.



To všetko sú však len dohady. Drobní vkladatelia reagujú na zmeny sadzieb menej citlivo ako inštitucionálni investori. Navyše centrálne banky už disponujú celým radom nástrojov. Autori štúdie nie sú presvedčení, či domnelé prínosy pre vytvorenie digitálnych mien centrálnymi bankami sú postačujúce.



Pri posudzovaní finančnej stability sú autori ešte opatrnejší. V časoch napätia na trhoch utekajú vkladatelia z bánk na bezpečnejšie miesta. Digitálne meny centrálnej banky by tak umožnili digitálny exodus do centrálnych bánk. Navyše ak by mali komerčné banky súťažiť o vklady s centrálnou bankou, čelili by za normálnych podmienok vyšším nákladom na financovanie. Digitálna verzia mien používaných medzinárodne (napríklad dolára), by tieto komplikácie ešte zhoršili, keby ich cudzinci mohli voľne využívať.