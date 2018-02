SaS chce upraviť povinnosti zamestnávateľov pri pracovnej zdravotnej službe

dnes 14:16 -

Podnikatelia by mohli mať menej povinností pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) voči svojim zamestnancom. Opoziční poslanci SaS navrhujú zrušiť povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k pracovníkom zaradeným do prvej a druhej kategórie. Novelou zákona by sa mal parlament zaoberať na najbližšej marcovej schôdzi.

"Súčasná úprava, zakotvujúca povinnosť pracovnej zdravotnej služby vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie, je príkladom šikanózneho výkonu štátnej moci vo vzťahu k podnikateľom zamestnávajúcim uvedené kategórie zamestnancov a profitujú z nej najmä poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby," tvrdia poslanci.

Uhrádzať túto službu musia zamestnávatelia. "Táto samoúčelná a zbytočná povinnosť im odčerpáva zdroje, ktoré by mohli investovať napr. do rozvoja firmy a zvyšovania jej konkurencieschopnosti, ale napr. aj do prijímania nových zamestnancov, či zvyšovania miezd," tvrdia poslanci. Novela zákona sa nemá týkať zamestnancov zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie, keďže podľa poslancov u týchto dvoch kategórií má sledovanie zdravotného stavu zamestnancov svoje opodstatnenie.

Podľa opozičných zákonodarcov je už v súčasnosti na základe eurosmernice, ale aj platnej legislatívy zabezpečená pre zamestnancov preventívna lekárska prehliadka. "Pracovná zdravotná služba je tak vo vzťahu k BOZP a k preventívnym lekárskym prehliadkam iba akousi nadstavbou. Napriek tomu, navrhujeme zachovať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k tretej a štvrtej kategórii," dodali poslanci SaS.