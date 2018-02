UPS chce od Európskej únie odškodnenie 1,742 mld. eur

dnes 17:16 -

Americká spoločnosť UPS podnikajúca v oblasti doručovateľských služieb zažalovala úrad Európskej únie pre ochranu hospodárskej súťaže za to, že zablokoval jej plán na prevzatie holandskej zásielkovej firmy TNT. Americký doručovateľský gigant žiada odškodnenie v sume 1,742 mld. eur. Úradný vestník Európskej únie v pondelok uviedol, že UPS zároveň chce, aby Európska komisia (EK), ktorá je regulačným úradom EÚ, uhradila úroky aj súdne trovy.

EK v januári 2013 rozhodla, že plánovaná fúzia by obmedzila expresné zásielky malých balíčkov v Európe, keďže by znížila počet hráčov na trhu, a tiež by zvýšila ceny. Všeobecný súd Európskej únie však v marci minulého roka rozhodnutie EK anuloval.