UPS začala súdne konanie proti EK, ktorá zablokovala jej fúziu s TNT

dnes 16:31 -

Americká logistická a zásielková spoločnosť UPS začala v pondelok súdne konanie proti Európskej komisii (EK), ktorá zablokovala jej fúziu s holandskou firmou TNT. Požaduje kompenzácie v hodnote 1,742 miliardy eur.

Oficiálny vestník Európskej únie (EÚ) v pondelok uviedol, že spoločnosť UPS tiež žiada, aby EK zaplatila súdne trovy a úroky v súvislosti so stratami, ktoré UPS spôsobila svojim rozhodnutím z januára 2013.

Komisia totiž vtedy rozhodla, že plánovaná fúzia by obmedzila expresné dodávky malých balíkov v Európe tým, že zníži počet hráčov na trhu, a to by viedlo k zvýšeniu cien týchto služieb.

Ale všeobecný súd EÚ v marci 2017 rozhodnutie EK zrušil.

Americká spoločnosť teraz obviňuje EK z vážneho porušenia právnych predpisov a bráneniu UPS v jej právach.