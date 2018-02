Beblavý s Mihálom chcú zisky firiem reinvestované na Slovensku oslobodiť od dane

dnes 14:31 -

Strana Spolu - občianska demokracia Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála navrhuje podporiť firmy, ktoré zisky investujú do rozvoja svojich spoločností na Slovensku. Do parlamentu predložili návrh, podľa ktorého by sa mala zaviesť nulová daň pre firmy, ktoré sa rozhodnú namiesto výplaty podielov na zisku investovať dosiahnutý zisk späť do firmy. Inšpirovali sa v Estónsku, kde toto opatrenie funguje a aktuálne z neho profituje ekonomika aj štátny rozpočet. Hoci dočasne daňové príjmy klesli, neskôr sa výber daní zvýšil, pretože investície vo firmách podporili ekonomický rast.

Podľa predstaviteľov strany Spolu - občianska demokracia je tento návrh aj reakciou na vývoj medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska počas vlád Roberta Fica. V súčasnosti je totiž podľa nich napriek ekonomickému rastu výber dane z príjmov právnických osôb z roka na rok nižší a ochota platiť dane právnických osôb klesá, najmä kvôli následnému dvojitému zdaneniu dividend. "Zahraničné spoločnosti radšej zdaňujú zisk inde a podľa štatistík tak odchádza zo Slovenska až 4 % hrubého domáceho produktu. Navrhujeme preto, aby boli od zdanenia oslobodené také zisky, ktoré podnikatelia znovu investujú do spoločnosti," vysvetľuje Jozef Mihál.

Ako dodal Miroslav Beblavý, takéto opatrenie by Slovensku tiež pomohlo pokročiť smerom od montážnej dielne k ekonomike založenej na znalostiach. "Je tu šanca zmeniť Slovensko z montážnej haly na krajinu s vyššou pridanou hodnotou práce, pretože firmy budú mať možnosť reinvestovať zisk a pritiahnuť sem tak aj stroje a výrobné postupy a zariadenia s náročnejšími procesmi a budú investovať tiež do svojej vlastnej vedy a výskumu," tvrdí. Zároveň ide podľa neho o oveľa lepší nástroj na zvýšenie investícií ako selektívne stimuly pre niektorých veľkých vybraných investorov, kde je efekt nižší, kriví sa trh a vzniká priestor na korupciu.