Finančné súboje olympionikov: Ak sa chcete športu venovať naplno, musíte mať stále výsledky

Mitchell Whitmore skončil vlani na svetovom šampionáte v rýchlokorčuľovaní na štvrtom mieste. Na základe tohto umiestnenia z kľúčových pretekov získal deväťmesačné štipendium na financovanie svojich tréningov a životných nákladov. V prípade, že by bol na 500 metrovom úseku ešte o pol sekundu rýchlejší, a skončil by tretí, za umiestnenie na stupni víťazov by mal v rámci štipendia zopár stovák dolárov navyše. Ako sám hovorí, bol by to skutočný rozdiel.







Whitmore už súťažil na zimných hrách v Soči v roku 2014 aj vo Vancouvri v roku 2010. Dúfa, že svoju prvú olympijskú medailu získa v Pjongčangu. To je jeho posledná šanca. Zvažuje, že kurčule zavesí na klinec po tejto sezóne, pretože ako hovorí, získať stabilný príjem z rýchlokorčuľovania je veľmi náročné. V civilnom živote sa pri platbe za nájom a stravu spolieha na podporu zo strany amerického olympijského výboru. Táto finančná podpora je ale závislá na dosiahnutých výkonoch. Na deväť mesiacov ju korčuliar môže získať, ak sa v predchádzajúcej sezóne umiestnil v jednej z podstatnejších súťaži ako sú olympijské hry alebo majstrovstvách sveta.



Americkí korčuliari, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v jednej z týchto súťaží, získajú najvyššiu finančnú podporu, pre umiestnenie na štvrtej až ôsmej priečke je to nižšia úroveň a súťažiaci, ktorí skončia na deviatom až šestnástom mieste je to najnižšia finančná podpora.



Tento systém, ktorý určuje budúce príjmy na základe výkonu v jedinom preteku, vytvára extrémny tlak na športovcov, ako je Whitmore, ktorý tvrdí, že pre neho je najväčší stres spojený so získavaním peňazí na bývanie. "Chcete, aby to bolo len o súťaži," cituje Whitmora NerdWallet. "Ale... pošmyknete sa, alebo sa nejaká drobnosť nepodarí a hneď sú tu ťažkosti na niekoľko mesiacov."





Samozrejme, šport ide ruka v ruke so sponzorstvom. Tie najväčšie, finančne najzaujímavejšie, často oslovujú jedného alebo dvoch najlepších v každej disciplíne. Ale aj športovci, ktorí ešte nemajú medailu, môžu byť sponzorovaní, ​​najmä miestnymi firmami z ich domovskej krajiny. Dobrým príkladom je alpská lyžiarka Stacey Cooková. Súťažila už na troch olympijských hrách, ale nikdy nezískala medailu. Ale na hrách v Pjongčangu štartuje spolu s inými pretekárkami, vrátane Lindsey Vonnovej, ktorá má dve olympijské medaily v tomto športe a za sebou podporu sponzorov ako je GoPro alebo Oakley.







Cookovej sponzor je lyžiarsky areál Mammoth Mountain, jej domovský rezort v Mammoth Lakes v Kalifornii. "Nie je to tak, že niekoho oslovíte "hej, sponzoruj ma, pretože som v televízii," hovorí Cooková. "Je to inak, "sponzorujte ma, pretože sa pozrite na peniaze, ktoré som vám minulý rok priniesla vďaka týmto podujatiam, a to je to, čo vám plánujem priniesť budúci rok."

Príprava na olympijské hry je zamestnanie na plný úväzok, ale niektorí športovci si aj napriek tomu nájdu čas na vedľajší úväzok. Dvojnásobná olympijská víťazka v behu na lyžiach Sadie Bjornsenová pracovala ako opatrovateľka aj na začiatku svojej profesionálnej kariéry lyžiarky.







Debutujúci olympionik, jazdec na boboch Chris Kinney, pracuje vzdialene ako špecialista pre sociálne siete a marketing pre lešenársky výbor, organizáciu, ktorá poskytuje školenia a certifikáciu pre priemyselných stavebníkov.

Akrobatická lyžiarka Jaelin Kaufová nemá problém s upratovaním domácností, či obsluhou v reštaurácii. Pomocou crowdfundingovej kampane na stránkach RallyMe sa jej podarilo vyzbierať viac ako 6650 dolárov. Kaufová nie je jedinou, americké lyžiarske, freeskiingové a snowboardové tímy nedávno získali viac ako 58 000 dolárov na podporu športovcov pre cestu do Pjongčangu. Pri zadaní kľúčového slova "olympijské hry v roku 2018" vybehne viac ako 1 000 kampaní na stránkach GoFundMe.

O finančnom zázemí pre mladých športovcov sa už toho napísalo mnoho. Po úspechoch českej Ester Ledeckej, ktorá strieda snowboard s lyžami, sa jej otec pri otázke peňazí len pousmial. Športovú kariéru jej financuje sám. "Tak ako vo všetkých športoch je aj v lyžovaní je časť ambicióznych otcov, ktorí tomu venujú všetok svoj čas, a ktorí sa za deti bijú na schôdzach zväzu a pri rozdeľovaní financií. To sme my nikdy nerobili a vždy sme v tomto smere skončili s dlhým nosom. Ale napriek tomu naozaj nič neľutujem," cituje Ledeckého ihned.cz. ZOH v Pjongčangu sú pre 22-ročnú Ledeckú jej druhou olympiádou. Zlato získala v super-G.







Najlepším športovcom sa dostane viac pozornosti sponzorov až po olympijských hrách. Musia sa ale postaviť na debnu. Olympijskí medailisti získajú od amerického olympijského výboru finančné odmeny o 50 percent vyššie, ako zarobili ich kolegovia v roku 2016 na letných hrách v Rio de Janeiro.



Na rozdiel od predchádzajúcich rokov nebudú americkí športovci za príjem z olympiády platiť dane, ak ich upravený hrubý príjem nepresiahne milión dolárov. Americkí športovci dostanú za zlato v prepočte necelých 31 tisíc eur. Slovák 50 tisíc eur, ale Nemec „iba“ 18 tisíc eur. Suverénne najviac ponúka Singapúr, kde zlatý olympionik zinkasuje neuveriteľných 815 tisíc eur. Zaujímavé by bolo zlato aj v prípade Maďarska, kde si prvé miesto na olympiáde cenia na 102 tisíc eur.

Finančné odmeny za medailové umiestnenie na ZOH 2018 (v eurách) zlato striebro bronz Singapur 815 tisíc 407 tisíc 204 tisíc Kazachstan 204 tisíc 122 tisíc 62 tisíc Azerbajdžan 202 tisíc 101 tisíc 51 tisíc Taliansko , 135 tisíc 68 tisíc 45 tisíc Maďarsko 102 tisíc 73 tisíc 58 tisíc Česko 69 tisíc 35 tisíc 21 tisíc Slovensko 50 tisíc 40 tisíc 30 tisíc Rusko 50 tisíc 31 tisíc 21 tisíc Francúzsko 45 tisíc 18 tisíc 11 tisíc USA 31 tisíc 18 tisíc 12 tisíc Nemecko 18 tisíc 14 tisíc 10 tisíc Kanada 12 tisíc 10 tisíc 7 tisíc

V tabuľke nenájdeme Veľkú Britániu, Švédsko, ani Nórsko, športovci z týchto krajín, tak ako obvykle, víťazstvom získavajú len česť a slávu. Nóri ale môžu tak ako Američania získať jednoročné štipendium a to až do výšky 12-tisíc eur. Pokiaľ však pretekaním zarobia viac ako 50 tisíc ročne, čo väčšina nórskych hviezd spĺňa, nedostanú nič.

Na margo finančnej podpory športu sa nedávno vyjadril olympijský víťaz Peter Hochschorner. Kompetentní podľa neho vôbec nemyslia na športovcov, nemajú záujem podporiť športové talenty, nemajú záujem podporovať perspektívnych pretekárov, ktorí by raz mohli Slovensko reprezentovať na olympiáde. "Je to zlé. Pekné a ideálne je to iba pred televíznymi kamerami. Realita je však iná a smutná. Podpora štátu pre šport vo všeobecnosti je naozaj úbohá. Myslím si, že Kuzminová by urobila lepšie, keby zostala v Rusku. Určite by za svoje terajšie olympijské úspechy dostala oveľa viac peňazí, ako dostane u nás. U nás každý do kamery nasľubuje, ale realita je iná. My sme boli zaujímaví pre politikov vtedy, keď sme nosili medaily. Teraz, keď pomaly s kariérou končíme, si musíme pomôcť sami," zdôraznil pre agentúru SITA štvornásobný olympijský medailista.







Napriek neľahkej finančnej situácii, ktoré strpčuje život nielen športovcom, predstavuje pre väčšinu z nich súťažné zápolenie niečo viac ako len riešenie materiálnej otázky blízkej budúcnosti. Ide predsa v prvom rade o posunutie hraníc, osobných aj športových. Na to sa tešia diváci na každých olympijských hrách.