Človek, ktorý údajne štedro podporuje kampaň na zastavenie Brexitu

Zdroj: The Guardian;The Telegraph

Foto: SITA/AP

dnes 12:02 -

Podľa denníkov The Guardian a The Telegraph bola šesťciferná suma vyplácaná od volieb v júni 2017.Správa, ktorej spoluautorkou je predsedkyňa vlády Theresa Mayová, uvádza, že Soros bol jedným z troch hlavných donorov kampane. Noviny uviedli, že plánuje spustiť celonárodnú kampaň tento mesiac, dúfajúc, že kampaň povedie k druhému referendu, ktoré by mohlo potenciálne udržať Britániu v EÚ.

Soros je známy ako "človek, ktorý položil Bank of England" pomocou stávky proti libre v roku 1992. V deň, ktorý sa označuje ako "čierna streda", donútil britskú vládu, aby stiahla meny z európskeho mechanizmu výmenných kurzov. Vlani sa Soros vyjadril, Spojené kráľovstvo by možno nemalo opustiť Európsku úniu, ak sa blok bude reformovať v priebehu rokovaní o Brexite.