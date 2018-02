Stanovisko: Eduarda Hegera k tlačovej konferencii premiéra Roberta Fica a ministra financií Petra Kažimíra k najnovšej makroekonomickej prognóze

včera 15:01 -

Nebyť zlej hospodárskej politiky vlády, ktorá prehliada problémy v školstve či zdravotníctve a zanedbáva podnikateľské prostredie, mohol by byť náš rast ešte vyšší.

Keď premiér Fico preberal vládu v roku 2006, boli sme tigrom Európy, dnes nás však predbiehajú okolité krajiny. Premiér so svojou vládou nevedia využiť potenciál Slovenska.

Prognóza hovorí, že nás čakajú najlepšie tri roky za posledných desať rokov. Dobrý hospodár využije tieto dobré časy aj na to, aby odložil na časy zlé.

Zároveň od tejto vlády očakávame, že sa bude prikrývať takou perinou, na akú máme, ale to sa jej ani jeden rok nepodarilo. Za celé svoje 10-ročne pôsobenie neodložili ani jedno euro pre naše deti. Minister Kažimír správne poznamenal, že žiadna párty netrvá večne. Už v roku 2020 sa očakáva citeľné spomalenie rastu, na čo vláda nie je pripravená. Je to len vláda do dobrého počasia.Informáciu TASR poskytol poslanec NR SR Eduard Heger (OĽANO).