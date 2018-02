Nemilovaná Deutsche Bank sa chce stať šampiónom Európy

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

včera 14:06 -

Deutsche Bank vyrubili pokutu za zneužitie právomocí, čelí poklesom príjmov a kritike, že nedokázala svoje náklady znížiť dostatočne rýchlo. Či a o koľko znížiť objem investičných bankových operácií je stále otázkou, ktorá trápi manažérov banky, ako je jej generálny riaditeľ John Cryan. Zatiaľ čo investičné bankovníctvo predstavuje viac ako polovicu výnosov spoločnosti, jej manažéri potvrdili, že minulý rok bol pre divíziu ten najhorší.

V obchodovaní sa nedarilo väčšine veľkých bánk, keďže na trhoch s akciami a dlhopismi zarobili oveľa menej peňazí, ako kedysi. Niektoré firmy sa diverzifikovali. Morgan Stanley upokojila investorov tým, že urobila niečo, čo vyzerá ako inteligentná stávka na správu majetku. Goldman Sachs bola v tomto smere menej úspešná. Obchodníci museli pracovať s cenovými výkyvmi pri dlhopisoch a komoditách, čo im sťažilo zarobiť peniaze pre klientov hedžových fondov. Ostatné divízie, ako napríklad upisovanie dlhov a investičné bankovníctvo, dosiahli lepšie výsledky. Tento posun ukazuje, ako nastavené pravidlá uprednostňujú tradičné aktivity, ako je požičiavanie, namiesto obchodovania.



Ani Deutsche Bank nedokázala uspokojiť investorov. Akcie sa prudko prepadli po ohlásení tržieb za ostatný štvrťroku na úrovni 5,7 mld. EUR, na najnižšiu úroveň od roku 2010. Podobne ako mnohým iným finančným inštitúciám, zisky Deutsche Bank okresal účtovný zásah americkej daňovej reformy.







Ak sa ukázalo, že nie je vôbec jednoduché zarobiť peniaze obchodovaním, prečo sa ho chce banka držať?



Deutsche Bank ustúpila od niektorých aktivít v prospech jej amerických konkurentov, ktorí získali väčší podiel na trhu a stali sa čoraz dominantnejšími. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti Coalition. Deutsche Bank poukázala na to, že patrí medzi málo európskych bánk, ktoré sa dostanú medzi lepšie hodnotené.







Vedúci predstavitelia Deutsche Bank tvrdia, že Európa potrebuje vlastných investičných bankárov a táto otázka je čoraz naliehavejšia v kontexte, že Spojené kráľovstvo je dnes finančným centrom sveta a po Brexite by nemecká banka chcela byť hlavným finančným kontaktom pre kontinentálne európske inštitúcie, ako aj pre cudzincov, ktorí chcú podnikať v EÚ. Deutsche Bank tvrdí, že neeurópske banky by mohli opustiť región v čase krízy, čo je niečo, čo by frankfurtská banka nikdy nemala alebo nemohla urobiť.

Generálny riaditeľ Deutsche Bank sa domnieva, že chápe potrebu nájsť stabilnejší spôsob, ako zarobiť peniaze prostredníctvom úverov a hypoték. Ako hovorí, záležitosti ako je počiatočná verejná ponuka v správe majetku, napredujú. Deutsche Bank už v prvej polovici roku 2017predstihla Goldman Sachs v poradenstve v oblasti európskych fúzií a akvizícií.

Karta by sa mohla obrátiť a znova osloviť obchodníkov a investičných bankárov. Výnosy dlhopisov v USA rastú, zároveň narastá takmer každá veľká ekonomika, čo signalizuje, že tvorcovia politík budú musieť siahnuť po úpravách filtra trhových cien a zvýšiť obchodovanie. Zatiaľ sa však finanční manažéri, ktorí investujú do bánk, javia skôr pesimistickí v súvislosti s nadchádzajúcim oživením.