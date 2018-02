Otvoriť si bankový účet bude možné vďaka e-občianskemu preukazu na diaľku

dnes 15:01 -

Otvoriť si bankový účet na Slovensku bude možné vďaka elektronickému občianskemu preukazu (eID) na diaľku. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s tým, že už v súčasnosti sa dá prostredníctvo eID karty, bezpečnostného kódu a zaručeného elektronického podpisu previesť napríklad budova alebo zbaviť sa motorového vozidla. "Prečo by sme nemohli umožniť na základe takýchto preverení bankám otvoriť klientom účet aj na diaľku," konštatoval. Banky budú môcť takúto službu zaviesť na základe schválenej novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

"Ak by sme to neboli urobili, tak by sme boli vystavili naše banky konkurenčnému tlaku, pretože zo štatistík, ktoré som obdržal od Slovenskej bankovej asociácie, je už niekoľko desiatok tisíc Slovákov, ktorí si takto pohodlne otvorili účty v nemeckých bankách a dokonca disponujú ich platobnými kartami. Ale zámerom Slovenskej republiky musí byť, aby si naši občania neotvárali účty v zahraničí, ale naopak, aby možno naše banky boli také príťažlivé a na diaľku umožňovali otvárať si účty aj iným občanom EÚ, ak splnia bezpečnostné pravidlá," dodal Pellegrini.

Takéto opatrenie posilní podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie Mileny Koreňovej konkurencieschopnosť slovenského bankového sektora v rámci EÚ. "Máme elektronický občiansky preukaz, máme biometrické pasy a sú ďalšie nové technológie, ktoré umožňujú identifikovať klienta v tomto technickom prostredí a nemusí prísť fyzicky na pobočku," povedala.