Hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla v januári 18-ročné maximum

dnes 14:01 -

Hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla v januári najvyššiu úroveň od prelomu tisícročí. Ukázali to údaje zverejnené spoločnosťou Dealogic, pričom jedným z hlavných faktorov prudkého rastu hodnoty fúzií a akvizícií sú vysoké očakávania firiem, čo sa týka daňovej reformy v USA. Okrem toho sa však pod zvýšený záujem o akvizičné aktivity podpísal aj rast svetovej ekonomiky.

Podľa firmy Dealogic dosiahla hodnota fúzií a akvizícií vo svete v priebehu januára 273 miliárd USD (219,52 miliardy eur). To je najvyššia hodnota za mesiac január od roku 2000, uviedol britský denník The Financial Times.

Medzi kľúčové kontrakty patrí prevzatie americkej energetickej firmy Scana spoločnosťou Dominion Energy za 14,6 miliardy USD, kúpa americkej biotechnologickej spoločnosti Bioverativ francúzskym farmaceutickým koncernom Sanofi za vyše 11 miliárd USD či akvizícia producenta prémiovej tequily Patrón firmou Bacardi. Hodnota tohto kontraktu dosiahla 5,1 miliardy USD.

Podľa niektorých akvizičných poradcov sa pod prudký rast hodnoty fúzií a akvizícií do veľkej miery podpísala americká daňová reforma, ktorá znižuje firemnú daň z 35 % na 21 % a umožňuje americkým firmám repatriovať zisky zo zahraničia za výhodnejších podmienok.

"Aj keď sa mnohé fúzie a akvizície uskutočnené v januári pripravovali už niekoľko mesiacov, daňová reforma v USA zvýšila dôveru kupcov, ktorí boli potom ochotní zaplatiť požadovanú sumu," povedal Chris Ventresca z divízie fúzií a akvizícií v banke JPMorgan Chase.

Akvizičná aktivita zaznamenala rast aj v Británii. Investičná spoločnosť Melrose Industries podala v januári nepriateľskú ponuku na výrobcu leteckých a automobilových komponentov GKN v hodnote 7,4 miliardy libier (8,47 miliardy eur) a spoločnosť Informa sa dohodla na kúpe konkurenčnej firmy UBM za 4,3 miliardy libier.

Časť poradcov si ale nie je istá, či sa akvizičná aktivita na súčasnej úrovni udrží aj v najbližších mesiacoch. Podľa nich je hodnota v mnohých prípadoch dosť vysoká, pričom viaceré firmy sa stále snažia odhadnúť reálny vplyv daňovej reformy v USA.

(1 EUR = 1,2436 USD, 1 EUR = 0,87335 GBP)