Rast slovenského priemyslu zrýchľoval aj v novembri

dnes 15:16 -

Dynamika slovenského priemyslu v novembri zrýchľovala. Rast priemyselnej produkcie na medziročnej báze dosiahol v jedenástom mesiaci vlaňajška 6,2 %, čo oproti októbru znamenalo zrýchlenie o 0,8 percentuálneho bodu. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia na Slovensku v novembri oproti októbru stúpla o 0,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Medziročný rast priemyselnej produkcie v novembri ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,9 % a v priemyselnej výrobe o 6,2 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 7,1 %. V samotnej priemyselnej výrobe najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 12,2 %, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 19,1 % a ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10,9 %. Naopak klesla hlavne produkcia vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 16,7 %, či vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 8,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov od januára do konca novembra minulého roka tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne stúpla o 4,6 %. Z toho v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,4 % a v priemyselnej výrobe o 4,4 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 2,4 %.

V rámci priemyselnej výroby najvýznamnejší rast štatistici zaznamenali vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 13,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7 %, výrobe dopravných prostriedkov o 1,8 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,7 %. Produkcia klesla vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7,9 %, ťažbe a dobývaní o 2,4 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1 %.

Hlavným ťahúňom priemyslu tak bol v novembri automobilový priemysel. „Jeho produkcia pomerne dynamicky rástla a vyšplhala sa na nové historické maximum. Automobilový priemysel bol zodpovedný za niečo viac ako polovicu celkového rastu priemyslu,“ konštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Naopak, slabé výsledky z posledného obdobia sa potvrdzujú vo výrobe spotrebnej elektroniky. „Mzdový tlak tak vyháňa produkciu do lacnejších krajín, napríklad do Poľska, kde síce takisto mzdy dynamicky rastú, v porovnaní so Slovenskom sú však stále výrazne nižšie. Navyše, hlavný výrobcovia v odvetví na Slovensku sa nachádzajú v regióne západného Slovenska, kde je nedostatok pracovnej sily najvypuklejší, a teda aj tlak na mzdy najvýraznejší,“ uvádza Koršňák.

Priemyselná produkcia by tak podľa aktuálnych údajov mala po dvoch štvrťrokoch mierneho poklesu v poslednom kvartáli roka 2017 opäť rásť. „Priaznivý trend priemyslu by mal pokračovať aj naďalej, čo naznačujú konjunkturálne prieskumy, keď sa v závere roka 2017 zlepšili najmä očakávania podnikateľov ohľadom produkcie,“ uvádza sa v komentári analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska.