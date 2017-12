Revolúcia vo varení: Ítéčkára recesia pripravila o zisky, jeho nová firma zarába aj bez reklamy

Zdroj: CNBC Foto YT/Toronto Star;tony Caldwell

Instant Pot funguje ako tlakový hrniec, pre skrátenie času prípravy jedla. Ale dá sa využiť aj na pomalú prípravu, ako na miernom ohni. Medzi vychytávky patrí varenie ryže či výroba jogurtu.

"Toto zariadenie zmenilo spôsob, akým varím! Jednoducho ho milujem! " píše jeden recenzent. "Úplne zmenil prípravu jedál v našej domácnosti," píše sa v ďalšom. A chvála nemá konca. Facebooková skupina Instant Pot má viac ako 750 000 členov. Viac ako 10 000 členov pribudla za 30 dní od polovice októbra do polovice novembra. Denne pribúda zhruba 7000 príspevkov. Na stránke si užívatelia vymieňajú recepty, tipy, triky a, samozrejme recenzie.





Instant Pot sa predáva za 50 až 150 dolárov, podľa zvoleného modelu. Každoročná propagácia produktu gigantom elektronického obchodu prináša zisk spoločnosti Double Insight, firme so sídlom v Kanade, ktorej šéfuje Robert Wang. Vlani sa za jediný deň predalo 215 000 multifunkčných hrncov, tento rok opäť vedú v rebríčku najpredávanejších darčekov v USA aj Kanade. Wang ale odmieta uviesť presné čísla ohľadom predaja. "Od roku 2011 sme rástli viac ako dvojnásobne, ako v tržbách, tak aj v predaji.“

Instant Pot je lídrom v rámci svojej kategórie výrobkov, ktorý sa za ostatné tri roky predalo len na americkom trhu asi 5 miliónov kusov. Segment je hnaný spotrebiteľským dopytom po zdravej strave. Aj Wang používa tri takéto nádoby na prípravu jedál pre svoju zaneprázdnenú rodinu. "Napríklad ráno musí mať moja dcéra vajcia, ale je naozaj vyberavá. Chce mať jemne uvarené vajíčko na mäkko, s tečúcim žĺtkom ale dobre uvareným bielkom." Iní dávajú prednosť príprave ovsenej kaše s fazuľou, rebrami a kukuricou. Wang priznáva, že v určitom ohľade využil prednosti tlakového hrnca, ktorý sa do domácností rozšíril počas ropnej a energetickej krízy v 70-tych rokoch minulého storočia. "Zatiaľ čo sa ženy mohli zamilovať do pohodlia, ktoré im tlakové hrnce ponúkli, Amerika ich milovala kvôli peniazom, ktoré ušetrili," píše Cnet. Wangova obchodná činnosť sa však zameriava na myšlienku, že tieto produkty nedokázali držať krok s meniacou sa dobou. "Naši rodičia a naše babičky žili celkom odlišný život," hovorí. "Tieto staré zariadenia sa nevyvíjali tak, aby dokázali uspokojiť potreby našej generácie." To bol dôvod prečo sa Wang rozhodol vytvoriť niečo iné.





V roku 2008 pracoval Wang v spoločnosti zaoberajúcej sa mobilnými správami, ktorú spoluzakladal. Po ekonomickej kríze bolo čoraz náročnejšie si podnikanie udržať. "Uvedomil som si, že je ťažké pokračovať v budovaní high-tech spoločností, pretože bolo takmer nemožné získať finančné prostriedky," hovorí. Wang a dvaja jeho priatelia začali premýšľať o iných podnikateľských možnostiach. Všimli si, že všetci sa snažili zdravo stravovať, aj keď balansovali medzi pracovným a rodinným životom. "Skúsili sme množstvo rýchleho občerstvenia a zistili, že to nie je dosť dobré pre naše deti. Preto sme premýšľali nad tým ako zostrojiť zariadenie, ktoré bude dostatočne inteligentné, aby dokázalo zautomatizovať celý proces varenia, aby sme si mohli dať večeru, keď sa vrátime z práce."

V roku 2009 založili spoločnosť a v októbri 2010 už ich produkt ponúkal Amazon. "Mali sme za sebou množstvo experimentov na poli varenia," hovorí Wang. "Prvú várku produktov dostali naše rodiny a priatelia. Slovo dalo slovo a vzápätí sme mali dostatočnú spätnú väzbu na mierne úpravy," hovorí Wang. Pridali sa funkcie ako aj ochrana proti vypáleniu a v januári 2013 už je na trhu druhá generácia Instant Pot. Hneď od začiatku je to bestseller v kategórii tlakových hrncov na Amazone. "Uvedomil som si, že sa nám podarilo zachytiť to, čo ľudia hľadali," hovorí.







Dnes je na ich internetovej stránke viac ako 10 verzií Instant Pot. Ale na reklamu veľa minúť nemuseli, odporúčania sa šíria predovšetkým ústne. "Aby som bol úprimný, nevynaložili sme veľa peňazí na reklamu," hovorí Wang. "V skutočnosti to nie je súčasťou nášho podnikateľského plánu. Venujeme sa vývoju produktov a zákazníckej podpore." Zatiaľ čo sa produkt teší pozitívnym ohlasom on-line, Wang sleduje tieto odkazy nie kvôli svojmu egu, ale aby získal ďalšie nápady. V skutočnosti venuje najvyššiu pozornosť kritike. Práve z nej pochádza inovácia. "Sú to recenzie, ktoré poukazujú na nedostatky produktu a poskytujú nám pohľad na to, ako by sme výrobok dokázali vylepšiť. Každých 12 až 18 mesiacov predstavujeme novú generáciu Instant Pot, do ktorej sa pretavia spätné väzby od našich skutočných zákazníkov," hovorí Wang.

Na svoje podnikateľské začiatky, aj keď v úplne inej sfére, Wang spomína celkom rád. "Moje telekomunikačné začiatky mi dali veľa skúseností z ktorých čerpám do dnes," hovorí Wang a upozorňuje na paralelu s mobilnými telefónmi. Najskôr to boli veľké zariadenia, ktoré okrem telefonovania vedeli ponúknuť len odosielanie textových správ. Dnes sú to inteligentné zariadenia, pri vývoji ktorých stáli inžinieri, ktorí pridávajú čoraz viac rôznych senzorov. Wang chce svoje ďalšie spotrebiče na varenie upravovať rovnakým spôsobom. "Aj my chceme pridať ďalšie senzory do súčasných zariadení, aby boli inteligentnejšie a dokázali pripravovať chutnejšie jedlá," vysvetľuje.

Pre Wanga je šialenstvo, aké prepuklo okolo jeho výrobku, prekvapením. V pláne mal len nájsť lepší spôsob pri príprave večere. "V skutočnosti sme neočakávali, že to príde tak rýchlo. Keď sme začínali, chceli sme vyriešiť niektoré kľúčové problémy ľudí v ich každodennom živote. Ukázalo sa, že ak vytvoríte dobrý produkt, ľudia si to uvedomia a sami si k nemu nájdu cestu."