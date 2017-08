dnes 15:01 -

VYJADRENIE: V. Remišová: Koalícia chce za každú cenu obsadiť miesto šéfa ÚVO, aby sama kontrovala vlastný biznis

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyzýva vládu, aby za nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vybrala najlepšieho kandidáta, nie kandidáta, ktorý je potajme kandidátom politickej strany.

Kontrolné inštitúcie sú kľúčovým prvkom demokratického fungovania štátu a zabezpečujú riadny výkon moci. Úrad pre verejné obstarávanie by mal kontrolovať dodržiavanie zákona pri verejných obstarávaniach, cez ktoré sa každý rok minú miliardy eur. „Je mimoriadne dôležité, aby na čele úradu stál nezávislý odborník, ktorý bude schopný odolávať tlaku politikov, ktorí sa, žiaľ, často snažia o zneužívanie kontrolných inštitúcií na vlastné ciele. Je zrejmé, že vláda nemá záujem vybrať najlepšieho kandidáta, ale skôr kandidáta vybratého jednou z koaličných strán,“ povedala poslankyňa Veronika Remišová.

Zástupca hnutia OĽANO sa zúčastnil aj verejného vypočutia. Najpresvedčivejší výkon podali Matej Sliška a Martin Hasay. Miroslav Hlivák, o ktorom sa hovorí, že je kandidátom strany MOST-HÍD svojou prezentáciou nepresvedčil.

„Keď v roku 2011 Iveta Radičová robila na post predsedu ÚVO verejné výberové konanie, Robert Fico spustil veľký krik a tvrdil, že post predsedu ÚVO by mal patriť Smeru – teda vtedajšej opozícii. Na tento post ponúkol nominanta Smeru bez akýchkoľvek skúseností s kontrolou verejného obstarávania. Rozdiel medzi nami a koalíciou Roberta Fica je v tom, že my nevyhlasujeme, že chceme nejaké posty pre opozíciu. My hovoríme, že chceme, aby na poste predsedu Úradu pre verejné obstarávanie bol nepodplatiteľný človek a odborník, ktorý posilní túto inštitúciu a bude vykonávať nezávislú kontrolu verejných obstarávaní a vydávať správne rozhodnutia aj v politicky citlivých tendroch. Na druhej strane by bolo minimálne správne a transparentné, aby kandidátov vyberala nezávislá komisia, v ktorej by mala opozícia svojho zástupcu, podobne ako aj odborná verejnosť. Takýto postup navrhovalo hnutie OĽANO aj na výber šéfa Najvyššieho kontrolného úradu. Koalícia chce za každú cenu obsadiť miesto šéfa ÚVO, aby sama kontrovala vlastný biznis,“ uzavrela Remišová.

Informáciu pre TASR poskytol Matúš Bystriansky z komunikácie s médiami OĽaNO.