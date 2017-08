A. Merkelová podporuje vytvorenie Európskeho menového fondu

dnes 15:46 -

Nemecká kancelárka Angela Merkelová podporila myšlienku vytvorenia Európskeho menového fondu. Povedala tiež, že si dokáže predstaviť spoločné európske ministerstvo financií a hospodárstva. Signalizovala tým snahu o prehĺbenie integrácie v rámci eurozóny.

Merkelová je kancelárkou od roku 2005 a s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá aj nadchádzajúce voľby, ktoré sa budú konať 24. septembra. Už viackrát naznačila, že je pripravená zatlačiť na prehĺbenie integrácie eurozóny, ktoré podporuje aj nový francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Nemecká kancelárka uviedla, že podporuje "skvelý nápad" svojho ministra financií Wolfganga Schäubleho zmeniť Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), vytvorený na pomoc krajinám eurozóny v problémoch, na Európsky menový fond. Podľa Merkelovej by to zvýšilo stabilitu menovej únie, keďže eurozóna by tým svetu ukázala, že má komplexné mechanizmy, ako reagovať na nečakané situácie.

Dodala, že nevylučuje ani francúzsku myšlienku spoločného ministerstva financií. "Dokážem si tiež predstaviť spoločného ministra hospodárstva a financií." To by podľa nej umožnilo zlepšiť koordináciu fiškálnych a hospodárskych politík.