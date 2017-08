Desať rokov od začiatku finančnej krízy: Vyjadrenia, ktoré dnes vyvolávajú kyslý úsmev na tvári

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP

dnes 14:12 -

O desať rokov neskôr banky, ktoré kedysi ovládali finančný sektor, sa drasticky prepadli.

Kráľovská banka Škótska a Deutsche Bank, globálne banky číslo jeden z pohľadu aktív na konci roka 2007, aj dnes ešte musia platiť za svoju účasť v obchodovaní amerických hypoték a v mnohých ďalších zlých obchodov. RBS, ktorú musela zachraňovať britská vláda je stále je vo väčšinovom vlastníctve britských daňových poplatníkov. Očakáva sa, že to potrvá 10 rokov, kým sa dokáže vrátiť k vytváraniu ročného zisku. Teraz je 24. najväčšou bankou na svete. Ak sa pozrieme na cenu akcií spoločnosti Deutsche Bank, vidíme za posledné desaťročie pokles o 80 %.





"Predpokladáme, najhoršie už máme za sebou," vyhlásil v septembri 2007 Sam Molinaro, finančný riaditeľ spoločnosti Bear Stearns. V tom čase banky skutočne nevedeli, čo ich zasiahlo. O šesť mesiacov neskôr sa investičná banka úplne zrútila a kúpila ju JPMorgan. Finančný riaditeľ spoločnosti Lehman Brothers Christopher O'Meara urobil podobnú poznámku v rovnakom čase. "Ak opomenieme akékoľvek nepredvídané okolnosti, cítime, že najhoršie z týchto úverových korekcií je za nami." Všetci dobre vieme, čo nasledovalo.

Odrazom širšej zmeny je, že čínske banky sú dnes najväčšie na svete. Zároveň sa však v uplynulom desaťročí podarilo veľkým americkým bankám získať celosvetový podiel na trhu aj napriek tomu, že vo vypuknutí ostatnej krízy zohrávali hlavnú úlohu. Podľa konzultáčnej firmy Oliver Wyman pochádza dnes 50 % príjmov odvetvia z amerických bánk, v roku 2007 to bolo 40 %. Jamie Dimon z JPMorganu je jedným z mála bankových generálnych riaditeľov, ktorí sa dokázali vo svojej funkcii udržať.



Vláda USA rýchlejšie tlačila peniaze do svojho bankového systému, aby rekapitalizovala svojich rizikových veriteľov a zaviedla nové prísnejšie predpisy na zvýšenie bezpečnosti rýchlejšie ako sme to dokázali v Európe. Ak boli americké banky kedysi "príliš veľké na to, aby padli", dnes to platí niekoľkonásobne.