Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 48 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy pokračovali v raste z predchádzajúceho dňa, pričom cena Brentu prekročila 48 USD za barel (159 litrov). Trhy reagovali na predbežné informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA, ako aj na informácie americkej vlády, že znížila prognózu v oblasti produkcie ropy na budúci rok.

Americký ropný inštitút (API) oznámil, že podľa jeho odhadov zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 8,1 milióna barelov na 495,6 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na dnešnú oficiálnu informáciu amerického ministerstva energetiky o stave zásob.

Navyše, ministerstvo v utorok (12. 7.) večer zverejnilo novú prognózu o vývoji produkcie ropy. V rámci nej oznámilo, že produkcia by na budúci rok mala vzrásť približne o 570.000 barelov/deň. V porovnaní s prognózou z minulého mesiaca to predstavuje slabší rast produkcie, keď v júnovom odhade ministerstvo uvádzalo, že ťažba by sa v roku 2018 mala zvýšiť o 680.000 barelov denne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 7.10 h SELČ o 69 centov na 48,21 USD (42,27 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa zvýšila o 75 centov na 45,79 USD/barel.