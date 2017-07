Letecká spoločnosť Qatar Airways odmietla prevziať štyri A350

dnes 13:46 -

Spoločnosť Qatar Airways odmietla prevziať od Airbusu štyri veľkokapacitné lietadlá A350. Objednávku údajne stornovala, lebo šéf dopravnej firmy Akbar Al Baker pre americkú agentúru Bloomberg uviedol, že nie je s nimi spokojný, lebo sú nekvalitne vybavené kabíny.

Agentúra Reuters informovala, že prevzatie lietadiel sa neuskutoční, lebo sa nedodržal termín ich dokončenia. Katalógová cena lietadiel je 1,2 miliardy eur. Spoločnosť si ich objednala ako prvá a pôvodne ich chcela 80.

Výrobca teraz musí riešiť, komu predá stroje s kapacitou pre 283 cestujúcich. Problém je v tom, že na trhu klesá záujem o veľkokapacitné lietadlá.

Ústav pre prieskum trhu Skytrax pokladá Qatar Airways za najlepšiu leteckú spoločnosť na svete. Jej šéf však ani v minulosti nešetril kritikou na Airbus. Bol nespokojný s A380 a s otáľaním vedenia Airbusu tento model rýchlo modernizovať.

Katarská letecká spoločnosť sa dostala do zložitej situácie. Bojuje na mnohých frontoch. V dôsledku bojkotu viacerých arabských krajín jej lietadlá nemôžu prelietavať nad ich územím. Letecké spoločnosti blízkovýchodných krajín zaznamenávajú pokles cestujúcich na linkách do Spojených štátoch. Negatívne sa prejavuje zákaz americkej vlády, aby si cestujúci mohli brať do lietadiel laptopy.