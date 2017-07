Osem bánk v USA robilo prevody peňazí s nastrčenými firmami KĽDR

dnes 12:01 -

Deutsche Bank a sedem ďalších veľkobánk v Spojených štátoch sa dostali do pozornosti prokurátorov za to, že udržovali obchodné vzťahy so spoločnosťou Dangong Zhicheng Matallic Material a s ňou spojenými štyrmi nastrčenými firmami. Z finančných transakcií mali mať nakoniec prospech Severná Kórea a severokórejská armáda. Sudkyňa Beryl Howellová nariadila v dôsledku toho, že banky aj naďalej akceptovali prevody, aby sa peniaze firiem na ich účtoch zhabali. K akcii došlo ešte koncom mája. Vyplýva to zo zverejnených súdnych dokumentov.

Banky urobili od roku 2009 zakázané transakcie za vyše 700 miliónov USD (614,84 milióna eur). V súdnych spisoch sa však neuvádza názov ani jednej banky. Konštatuje sa však, že vedome porušili sankcie prijaté proti Severnej Kórei.

Podľa nepotvrdených informácií v médiách spolu s Deutsche Bank spolupracovali so sevekórejskými firmami aj Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Standard Chartered a Wells Fargo. Niektoré z uvedených ústavov odmietli odpovedať na dopyt novín. Ďalšie sa na dopyty neozvali, alebo ich tlačových hovorcov sa nepodarilo kontaktovať.