Deň obchodných bilancií

dnes 20:10 -

Dnešný deň sa začal v Austrálii, kde o 3:30 bola zverejnená obchodná bilancia, ktorá prekonala očakávania z 1.00 miliardy na 2.47 miliárd. Austrálsky dolár na to reagoval rastom na denné maximá, no nepodarilo sa mu tento intradenný rast udržať. Vo Švajčiarsku o 9:15 zverejnili index spotrebiteľských cien, ktorý medzimesačne poklesol o 0.1%. Politický predstavitelia Európskej Centrálnej Banky diskutovali o vyčerpaní takzvaného „skresleného uvoľňovania“ s ohľadom na nákup APP z ich správy o politike, keďže hospodárstvo eurozóny sa rozrastá o niečo rýchlejšie, ako sa očakávalo a riziká deflácie sa do veľkej miery rozptýlili a ukázali sa v priebehu niekoľkých minút z júnového zasadnutia ECB. Európske akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: Euro stoxx 50 -0,47 %, FTSE 100 -0,41 %, CAC -0,53 % a DAX -0,58 %.

Zmena zamestnanosti podľa ADP skončila na úrovni 158 tisíc oproti očakávaniam 184 tisíc. Žiadosti nezamestnaných o podporu vzrástli z minulotýždňových 244 tisíc na 248 tisíc, na čo dolár reagoval poklesom. PMI nevýrobného sektora skončilo lepšie ako sa očakávalo, keď z očakávaných 56.5 vzrástol na 57.4. Ďalej bola v USA zverejnená obchodná bilancia, ktorá skončila v súlade s očakávaniami, keď poklesla o 0.2 miliárd. O 16:00 hovoril člen FOMC a povedal, že FED je pripravený začať znižovať svoje portfólio aktív vo výške 4.5 bilióna v priebehu niekoľkých mesiacov a očakáva sa, že efekt takejto normalizácie na finančných trhoch bude obmedzený. EIA dnes zverejnila zásoby ropy, ktoré poklesli oproti očakávaniu z -2.4 milióna barelov až o -6.3 milióna barelov. Ropa na to reagovala rastom na intradenné maximá. Americké akciové indexy vo štvrtok: Dow Jones -0,72 %, SPX -0,92 % a NADAQ +-1,00 %.