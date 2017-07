Farma Kissová zápasí najmä s vysokými cenami za energiu pre závlahovú vodu

dnes 18:46 -

Farma Kissová, pôsobiaca v obci Šarovce a v meste Želiezovce v okrese Levice, zápasí najmä s vysokými cenami za energiu pre závlahovú vodu. TASR o tom informoval Ľudovít Kiss, manžel majiteľky farmy, ktorý v oblasti farmárstva podniká od roku 1991.

Podľa jeho ďalších slov v súčasnosti zažívame mimoriadne veľké sucho, preto na farme musia dennodenne zavlažovať obrovským množstvom vody. "Úroda zeleniny, na pestovanie ktorej sa farma zameriava, v porovnaní s minulým rokom vyzerá veľmi zle. Vodu síce máme zadarmo, no náklady na energie, pomocou ktorých vodu distribuujeme na polia, sú pre nás veľmi vysoké. Niekedy nám len za energie ročne nestačí približne 100.000 eur, pričom niektorý rok je to menej a niektorý rok zasa oveľa viac. Táto oblasť sa musí riešiť inak, aby sme dokázali byť konkurencieschopní pestovateľom z okolitých krajín. Slovensko má veľké množstvo tokov, pričom závlahový systém je zničený a funguje len na necelých desať percent. Okrem toho neexistuje podpora na nové závlahové stroje," uviedol Kiss.

"Pestovanie obilnín nedá prácu toľkým ľuďom, ako pestovanie zeleniny, vinohradov či chov. Preto by podpora mala byť iná, ako pre pestovateľov obilnín. Dobrá pracovná sila je v súčasnosti ostarnutá. Máme novú generáciu, s ktorou sa pracuje trocha ťažšie. Nájdu sa medzi nimi snaživí ľudia, no vo všeobecnosti dnes mladí nemajú až taký vzťah k pôde, aký by mal byť. V súčasnosti zamestnávame približne 40 ľudí, cez zimu okolo 25, no cez leto počas zberov to je aj 100 či 150," dodal.

Ako ďalej konštatoval, po zavedení eura sa zvýšili mzdy zamestnancov, pričom výkupné ceny zeleniny zostali približne na rovnakej úrovni. Nakoľko reťazce dovážajú a predávajú zeleninu zo zahraničia, preto radšej predávajú do veľkovýroby, konzervární na Slovensku a do okolitých krajín. "Daň z pôdy ostatné krajiny V4 vôbec nemajú, málo si podporujeme vlastný trh a z našich obcí sa vytráca domáci roľnícky duch. Slovensko by dokázalo byť sebestačné, no ako keby sme na poľnohospodárstvo zabúdali. Chcel by som štátne orgány poprosiť, aby zvýšili podporu pre slovenské poľnohospodárstvo, ktoré už roky nedosahuje úroveň okolitých krajín," ukončil Kiss.