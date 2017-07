Slovenská chémia v 1. štvrťroku tohto roka vzrástla o 16,6 %

dnes 13:01 -

Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku zaznamenal za 1. kvartál medziročný nárast tržieb o 16,6 %. Celkové tržby v odvetví dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 2,481 miliardy eur. Darilo sa najmä rafinovaným ropným produktom a výrobkom z gumy a plastov, pokles naopak zaznamenali farmaceutické výrobky. Pod rast odvetvia sa podpísali priaznivé ceny ropy a rastúci automobilový priemysel v SR. Informoval o tom dnes prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.

"Po niekoľkých rokoch poklesu sme opätovne zaznamenali sľubný - dvojciferný rast slovenskej chémie, zatiaľ v 1. štvrťroku. Z medzinárodných vplyvov sa pod to podpísali relatívne priaznivé ceny ropy. V odvetví rafinovaných ropných produktov sa medziročne v 1. štvrťroku zvýšili tržby až o 47,6 %. Výrobky z gumy a plastov si pripísali 5,7-% rast a chemikálie a chemické výrobky 3,3-%. Nárast tržieb súvisí so zvýšením výroby áut na Slovensku. Výrazný pokles tržieb o 4 % je však zaznamenaný vo farmaceutickom odvetví. Tento pokles je možné pripísať zákazu reexportu liekov do zahraničia," priblížil Karlubík.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v 1. štvrťroku 2017 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 290 podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Nárast ich počtu predstavuje 4,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Významný nárast zaznamenalo odvetvie chemikálií a chemických výrobkov, kde vzniklo celkovo sedem nových podnikov. Zamestnanosť sa v 1. štvrťroku 2017 zvýšila o 5,5 %.

"Slovenská chémia pokračuje v stabilnom rozvoji. Vďačí za to naviazaniu chemických odvetví a pododvetví na automobilky. Za takmer kontinuálnym rastom tržieb v odvetviach spätých s automobilkami stojí zvýšenie výroby áut na Slovensku, ostatné pododvetvia čo sa týka tržieb kolíšu," konštatoval Karlubík.

Pripomenul, že slovenská chémia a farmácia ako celok zaznamenávala od roku 2013 klesajúci trend tržieb, prvý štvrťrok tohto roka by preto mohol znamenať obrat. "Chémia je citlivá na kolísanie cien ropy, nerovnomerný vývoj vo vnútri jednotlivých podnikov, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je to tlak čínskeho chemického priemyslu a prísna legislatíva v EÚ. V budúcnosti môžu odvetviu chýbať aj pracovné sily," poznamenal Karlubík.