V 1. kvartáli bola priemerná mzda 1046 eur, medziročne stúpla o 4,38 %

dnes 11:31 -

Mzdy zamestnancov na Slovensku rastú. Tvrdí to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na základe štvrťročného výkazu o cene práce ISCP. Podľa tohto štatistického zisťovania bola v prvom štvrťroku tohto roka priemerná hrubá mzda 1046 eur. Medziročne stúpla o 4,38 %. V podnikateľskej sfére zarobili ľudia v priemere 1090 eur, v nepodnikateľskej 908 eur.

"Vývoj na trhu práce v posledných rokoch hrá v prospech zamestnancov. Ekonomike sa darí a aj nedostatok kvalifikovaných zamestnancov tlačí zamestnávateľov zvyšovať mzdy. Ten priestor na rast tu stále je, ľudia potrebujú mzdy, z ktorých dokážu uživiť seba aj svoje rodiny. Najmä pri takej produktivite práce, akú na Slovensku máme," uviedol v správe pre médiá štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

Najvyššie mzdy poberali zamestnanci v Bratislavskom kraji, kde sa priemer vyšplhal na 1390 eur. Nasleduje Košický a Trnavský kraj. Naopak, najmenej za prácu dostali zamestnanci v Prešovskom kraji. Najviac vzrástli medziročne priemerné mzdy v Trenčianskom kraji, a to o 6,1 %. O 5,7 % stúpli v Košickom, o 4,9 % v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. V Bratislavskom kraji sa zvýšili o 4 %. Najmenej narástli mzdy v Žilinskom kraji, a to o 3,4 %. Pri nezapočítaní miezd v Bratislavskom kraji by priemerná hrubá mesačná mzda za ostatné kraje Slovenska bola na úrovni 936 eur, t.j. poklesla by o 110 eur, čo je viac ako 10,5 %.

V prvom štvrťroku tohto roka zarábali najviac v priemere zamestnanci vo vekovej skupine od 30 do 44 rokov. Vyššie platy poberali aj ľudia starší ako 60 rokov. Najmenej zarobili mladí ľudia prichádzajúci na trh po ukončení základnej resp. strednej školy. Priemerná mzda zamestnancov do 20 rokov bola podľa týchto štatistík o viac ako 400 eur nižšia ako celoslovenský priemer.

Vplyv na výšku mzdy má aj vzdelanie. Neplatí to však globálne. "Napríklad zamestnanec so stredoškolským vzdelaním technického smeru a praxou zarába výrazne viac ako napr. zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním a neperspektívnym odborom," konštatuje rezort práce. V prvých mesiacoch tohto roka v priemere najviac zarobili ľudia s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, a to až o takmer 450 eur viac ako zamestnanci s vyšším odborným vzdelaním. Priemerná mzda zamestnancov s úplným stredným odborným vzdelaním sa blížila k celkovému priemeru.

Z hľadiska odvetví priemerne najvyššie mesačné mzdy dlhodobo majú zamestnanci v odvetviach informácie a komunikácia, finančné a poisťovacie činnosti a zamestnanci pracujúci v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Na opačnej strane pomyselného rebríčka mzdového ohodnotenia sa dlhodobo umiestňujú zamestnanci pracujúci v odvetví ubytovacie a stravovacie služby.

Zisťovanie rezortu práce bolo zamerané aj na ochotu ľudí dochádzať za prácou. Najviac zamestnancov je ochotných cestovať do Bratislavského kraja, pričom každý tretí zamestnanec má trvalé bydlisko v inom kraji. Naopak, najväčší podiel zamestnancov odchádzajúcich za prácou je z Trnavského kraja, nasleduje Nitriansky a Prešovský kraj. Trnavský a Nitriansky kraj pritom profitujú z blízkosti Bratislavského kraja, kde malá vzdialenosť dovoľuje zamestnancom dochádzať za prácou na dennej báze.

Do štatistického zisťovania bolo zapojených 8259 zamestnávateľov s 987.407 zamestnancami. Zisťovanie nezahŕňa zamestnancov u živnostníkov a zamestnancov ozbrojených zložiek.