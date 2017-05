Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 50 USD/barel

dnes 20:31 -

Ceny ropy dnes klesli na trojtýždňové minimum, pričom cena Brentu zaznamenala pokles takmer k hranici 50 USD za barel (159 litrov), keď trhy ovplyvnili informácie o postupnom raste produkcie v Líbyi. Tá spolu s Nigériou nemusí plniť dohodu o obmedzovaní produkcie platnú pre ostatné štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).

Dohodu o obmedzovaní produkcie s cieľom postupne zlikvidovať nadbytočné zásoby ropy vo svete a podporiť tak ceny uzatvorili štáty OPEC spolu s 11 producentmi mimo ropného kartelu koncom novembra minulého roka. Jej platnosť bola stanovená do 30. júna. Keďže aj v dôsledku zvyšovania ťažby v USA nemala dohoda na trhy doteraz výraznejší vplyv, producentské krajiny ju predĺžili o deväť mesiacov, to znamená do konca marca 2018.

Líbya a Nigéria ju plniť nemusia, keďže ich ťažbu v minulosti redukovali vnútorné konflikty. V máji sa však ťažba v týchto krajinách čiastočne zotavila a očakáva sa, že v raste bude pokračovať aj naďalej.

Trhy navyše čakajú na informácie amerického ministerstva energetiky o zásobách ropy v USA za minulý týždeň. Správu zverejní ministerstvo vo štvrtok (1.6.) a ekonómovia očakávajú, že ropné zásoby klesli o 2,8 milióna barelov.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 19.37 h SELČ o 1,54 USD na 50,30 USD (44,83 eura) za barel. V priebehu obchodovania sa dostala až na 50,12 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 10. mája. Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 1,29 USD na 48,37 USD/barel.