Commerzbank ponúkla 3000 zamestnancom predčasný dôchodok

dnes 14:46 -

Nemecká Commerzbank poslala 3000 zamestnancom ponuku na predčasný odchod do dôchodku. Ide o prvý krok v rámci jej plánu na zrušenie 9600 pracovných miest v priebehu štyroch rokov. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.

Banka ponúkla zamestnancom narodeným pred rokom 1962 za dobrovoľný odchod do dôchodku "odmenu" 30.000 eur. To predstavuje zhruba polročný až ročný príjem pracovníkov, ktorých zastupujú odbory. Niektorí z nich majú čas na rozmyslenie len do konca júna, iní do konca augusta, dodali zdroje.

Generálny riaditeľ Commerzbank Martin Zielke vlani v septembri predstavil plán novej stratégie, ktorý počíta s automatizáciou niektorých operácií a zrušením približne 20 % pracovných miest. Cieľom týchto opatrení je zredukovať náklady, keďže zisky banky klesajú.

Banka už počas šéfovania jeho predchodcu Martina Blessinga prepustila 5200 ľudí.

Hovorca banky sa k informáciám o ponuke na predčasný odchod do dôchodku odmietol vyjadriť. Podľa zdrojov najviac ľudí príde o prácu v divízii firemného bankovníctva, a to zhruba 2400 do konca roka 2020. Časť z nich sa presunie do iných oddelení. Na ilustráciu, na konci roka 2016 mala táto divízia 6611 zamestnancov.

Commerzbank by v rámci týchto plánov chcela tiež do roku 2020 znížiť počet ľudí vo svojej centrále vo Frankfurte nad Mohanom na 7419 z 9840. Konečné číslo však môže byť iné, keďže banka sa musí na prepúšťaní dohodnúť s odbormi.