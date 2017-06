Obscénne výdavky chlapíkov z Wall Street: 150 tisíc za golfové ihrisko, či 100 tisíc ako daň z hriechu

Zdroj: CNBC

"Prečo nie?" odpovedá otázkou istý manažér portfólia na otázku, prečo míňa tak extravagantne. "Je to jednoduchá matematika, zarábam veľa, takže míňam veľa. Ak na kreditke nemám za mesiac 20 000 dolárov mínus, zaujíma ma, čo som spravil v ten mesiac nesprávne."

Keď som mal necelých 30 rokov, už som mal krásny byt v susedstve NoHo na Manhattane a 100-ročný dom na severnom pobreží Long Island. Preletel som dopravné zápchy v súkromných vrtuľníkoch do Atlantic City. Sedel som v predných radoch na Super Bowl a hneď za výkopom keď hrali Yankeeovia playoff. Líhal som si na posteľ za 10 000 dolárov, za 25 000 dolárov som oslávil prvé narodeniny mojej dcéry na jachte okolo Manhattanu a ďalších 25 000 dolárov som minul na moju narodeninovú párty s Naughty by Nature...

Aké sú dnes praktiky na Wall Street? Niekoľko ľudí poukázalo na to, že aj časy bankárov sa zmenili. Už to nie je to, čo bývalo. Napriek tomu míňajú. CNBC zozbierala niekoľko priznaní, koľko a za čo.





300 dolárov - Le Burger Extravagant

"Nie vždy chodím do vilovej štvrti," povedal anonymne obchodník. "Ale, keď áno, stojí za to." Reč je o najdrahšom burgri na svete. Japonské hovädzie mäso s 10-bylinkami a bielymi hľuzovkami je naplnené prémiovými prísadami. V ponuke takýto burger nenájdete, je výhradne na objednávku.





1000 dolárov – kaviár

"Russ & Daughters je jediné miesto, kde jedávam kaviár," povedal manažér portfólia. "Raz za mesiac si dožičím trochou zhovievavosťou, ako je láska k moru." Niektorí ľudia chodia na golf alebo na masáže raz mesačne, tento chlapík raz za mesiac minie na kaviár 1000 dolárov. Samozrejme, za túto cenu dostane veľa kaviáru - 250 g. Ale tisíc dolárov za mesiac je 12 000 ročne - len za kaviár. Do tejto sumy ešte nie sú započítané večere v Caviar Russe, Petrossian, či iných vychytených reštaurácií. Ale ak si vezmeme lásku k moru, 1000 dolárov nie je až tak veľa, však?!

10 000 dolárov - WC

"Má to vyhrievané sedátko, ale dokáže robiť aj veľa ďalších skvelých vecí." Je to ako smarfón, ale vpodobe toalety. Vyhrievané sedátko, dezodoranty a spŕšky s teplou vodou.





15 000 dolárov - narodeninová oslava na ľade

"Toľko stáli 10. narodeniny môjho chlapca, zaplatili sme si profesionálov, aby naučili korčuľovať všetky naše deti. Ale bol to drahý prenájom, mali by sme si postaviť vlastné klzisko."





44 000 dolárov – účet v striptízovom klube

Čo získate v striptízovom klube za 44 000 dolárov? Možno to nikdy nezistíte. "Úprimne si nepamätám túto noc, myslím, že mi niečo dali do nápoja v zadnej miestnosti. Koľko to presne stálo zistím, až keď mi príde výpis z kreditky, ale nemôžem sa veľmi oháňať, lebo by to pritiahlo zbytočne veľa pozornosti."





50 000 dolárov – miesto snov

Vybudovanie komplexu si vyžiadalo niekoľko mesiacov. Bejzbalové odpalisko, basketbalové ihrisko a ihrisko pre Wiffle. Tento komplex dokáže poskytnúť nekonečné hodiny zábavy a súťaže. "Hlavným dôvodom, prečo som na to vyčlenil peňažnú hotovosť je, že mám dvoch synov, a ak ich chcem mať pod dohľadom, je to ten najlepší spôsob, ako to urobiť. Navyše som nezaplatil veľa, pretože poznám tých správnych ľudí, stálo by to inak viac." Tak to má byť. 50 000 dolárov s tým, že ste presvedčený, aké to bolo výhodné.







250 000 dolárov – svadba

"Beriete sa len raz, no, možno sa svadba zopakuje aj druhýkrát a tretíkrát, ale malo by to vždy byť ako na tej prvej." 100 000 dolárov zaplatil za miesto, sála za 80 000 dolárov a 25 000 dolárov pre kapelu. Zúčastnilo sa asi 180 hostí. Ostatné veľké položky na zozname boli 30 000 dolárov za zásnubný prsteň, 25 000 dolárov pre fotografa, kameramana a plánovača, a nejakých 10 000 dolárov za šaty pre nevestu.





100 000 dolárov - daň z hriechov

Možno jedným z najznámejších príbehov tradujúcich sa na Wall Street je ten, v ktorom istý obchodník vypísal svojej priateľke šek na 100 tisíc dolárov. Mal jej byť vyplatený, ak by ho prichytili s drogami, alebo v spoločnosti striptérok a prostitútok. Určite viete, ako tento príbeh končí – šek bol preplatený po výlete do spoločnosti Flashdancers v roku 2005 a neúspešnom teste na drogy, píše New York Post. On si však nemyslel, že urobil niečo zlé a priateľku dal na súd za vydieranie. Láska nikdy netrvá večne a peniaze sa nikdy nevrátia, dodáva NYP.





150 000 dolárov - golfový komplex

"Môj šéf si chce nechať upraviť svojich 4,6 hektára pôdy, myslím, že sa inšpiroval Markom Wahlbergom." Wahlberg, podľa webovej stránky Back Nine Greens, využil služby firmy trikrát na vybudovanie golfového ihriska PGA kalibru v tesnej blízkosti svojho domu. Šéf hedžového fondu očividne plánuje vybudovať trojjamkové ihrisko. Ak máte banku, prečo sa nezahrať ako Wahlberg?