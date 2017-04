Ministerstvo hospodárstva má výhrady k pripravovanej európskej legislatíve

dnes 13:31 -

Ministerstvo hospodárstva SR má viacero výhrad k pripravovanej európskej legislatíve v energetike. Slovenský rezort hospodárstva má výhrady tak k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, ako aj k návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie.

Pri zriadení novej agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov sa ministerstvo obáva posilnenia jej právomoci na úkor národných regulátorov. „Budeme navrhovať a požadovať ponechanie v maximálne možnej miere právomoci členských štátov EÚ vo svojich národných regulačných orgánoch. Agentúre treba poskytnúť len nevyhnutné, primerané a riadne zdôvodnené právomoci, ktoré nebudú zasahovať do špecifík jednotlivých národných trhov a kompetencií členských štátov najmä v oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky a bezpečnosťou dodávky elektriny na národnej úrovni,“ uviedol v stanovisku rezort hospodárstva.

Hlavnými zmenami oproti pôvodnému nariadeniu je posilnenie právomocí európskej agentúry v regulačných otázkach s cezhraničným dopadom a posilnenie regionálnej spolupráce prostredníctvom rady regulačných orgánov. Agentúra by mala prebrať úlohy pri príprave koordinovaného európskeho posudzovania primeranosti v úzkej spolupráci s ENTSO-E a dohliadať nad technickými parametrami výpočtu cezhraničných kapacít vypracovávanými ENTSO-E v záujme efektívnej účasti cezhraničných kapacít. Agentúra by mala tiež koordinovať vnútroštátne kroky spojené s pripravenosťou na riziká v súlade s novým nariadením o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie.

V nariadení o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie sa navrhujú opatrenia na prevenciu, prípravu a riešenie kríz dodávok elektriny v EÚ. Nariadenie zavádza spoločné pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi zamerané na prevenciu krízových situácií v elektroenergetike, prípravu na ne a ich riešenie v duchu solidarity a transparentnosti v súlade s pravidlami vnútorného trhu s elektrinou. Členské štáty by museli podľa spomínaného návrhu nariadenia vytvoriť spoločné metódy posudzovania rizík. Museli by sa zaručiť za dodávky elektriny v čase krízy do miest, kde je to najviac potrebné.

Slovensko bude podľa nášho ministerstva navrhovať a požadovať, aby každý členský štát mal povinnosť zaistiť štandardnú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny na vlastnom území vlastnými prostriedkami. Ministerstvo chce tým zabrániť, aby v prípade krízových situácii dodávok elektriny niektoré členské štáty v duchu solidarity neprofitovali zo vzájomnej solidarity využívaním potenciálu iných krajín.

Ministerstvo hospodárstva už dávnejšie malo výhrady aj k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Zámerom návrhu je stanovenie opatrení pre dosiahnutie záväzného cieľa pre OZE vo výške 27 % na konečnej energetickej spotrebe na úrovni EÚ pre rok 2030. Hlavnou zmenou je nahradenie národných cieľov jediným európskym cieľom. „Slovensko presadzuje zachovanie nezáväznosti cieľov na národnej úrovni. Tiež zdôrazňujeme potrebu zachovania indikatívneho a nezáväzného charakteru návrhov a podielov OZE v rámci Národných plánov pre energetiku a zmenu klímy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR vo svojom stanovisku k spomínanej európskej smernici.