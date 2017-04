Zamestnanci CROWN Bevcan Slovakia protestovali proti zlým podmienkam

dnes 17:46 -

Zamestnanci firmy CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o., dnes spolu s odborármi z OZ KOVO protestovali pred továrňou v Kechneci v okrese Košice - okolie. Upozorňujú na zlé pracovné podmienky a neakceptovanie návrhov zo strany odborárov.

"Zamestnanci nemajú adekvátne spravodlivé pracovné podmienky, aké im patria podľa Zákonníka práce, Ústavy Slovenskej republiky, ale aj iných medzinárodných dokumentov. Zamestnávateľ neakceptuje žiadne návrhy odborovej organizácie, ktoré by boli prijateľné pre zamestnancov," uviedol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica.

Odborári upozorňujú na protiprávny rozvrh pracovných zmien bez dohody so zástupcami zamestnancov, nedodržiavanie prestávok na oddych medzi zmenami v zmysle Zákonníka práce, jednostranné nariaďovanie dovoleniek neberúc do úvahy záujmy zamestnancov, neakceptovanie návrhov odborov na zlepšenie pracovného komfortu zamestnancov z dôvodu enormného psycho – fyziologického zaťaženia, čo sa týka hluku a tepla, či prácu nadčas na rizikových pracoviskách v rozpore so Zákonníkom práce.

"Zamestnanci sú veľmi zaťažení. Každý človek má svoju určitú kapacitu. Nemajú dostatočné prestávky medzi jednotlivými zmenami. Nemôžeme to tolerovať. Je to zbedačovanie a vykorisťovanie v 21. storočí. Toto by si zamestnávateľ alebo nový riaditeľ v zahraničí, alebo niekde inde nedovolil. Predtým tu boli pomerne dobré pracovné podmienky. Bol tu iný riaditeľ, pokiaľ mám informácie z Grécka," povedal Balica.

Tvrdí, že inšpektorát práce dal odborárom za pravdu a uložil zamestnávateľovi, aby sa dohodol s odborovou organizáciou. "Pretože odborová organizácia má určité kompetencie, v rámci ktorých komunikuje so zamestnávateľom, ale, žiaľ, zamestnávateľ sa dohodnúť nechce. Naťahuje inšpektorát práce, čo s tým bude robiť, ako to vyrieši," zdôraznil odborový predák.

“Spoločnosť Crown kladie dôraz na dodržiavanie zákonov v každej krajine, kde pôsobí. Bude nám potešením vypočuť si v najbližších dňoch návrhy od novovytvoreného odborového zväzu a od zástupcov zamestnancov," uviedol vo svojom stanovisku k dnešnému protestu zamestnávateľ.

Podnik na výrobu nápojových plechoviek v Kechneci spoločnosť otvorila 23. apríla 2010. Ďalšie závody má v Európe, na Strednom východe a v severnej Afrike. V Kechneci je v súčasnosti zamestnaných 168 ľudí, z nich približne 125 pracuje vo výrobe. Do dnešného protestu sa zapojilo viac ako 90 zamestnancov.