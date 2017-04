Nórsky štátny fond zarobil v 1. štvrťroku 298 miliárd NOK

dnes 13:46 -

Nórsky štátny fond, v ktorom je približne 915 miliárd USD (857,87 miliardy eur), vďaka čomu je najväčší na svete, zarobil v 1. štvrťroku 2017 na investíciách 298 miliárd nórskych korún (32,50 miliardy eur). Pod tento výsledok sa podpísal rast akciových trhov.

"Vyjadrené v nórskych korunách to bol tretí najlepší kvartál v histórii fondu a jeho ťahúňom bola veľká návratnosť investícií do akcií. Minulý mesiac napríklad celková návratnosť prekročila prílev peňazí do fondu," vyhlásil Yngve Slyngstad, generálny riaditeľ fondu.

Návratnosť investícií dosiahla v 1. štvrťroku 3,8 %. Na porovnanie, v poslednom kvartáli minulého roka dosiahla 2,17 %.

Nórska vláda v prvých troch mesiacoch 2017 vytiahla z fondu 23 miliárd NOK na uhradenie verejných výdavkov, keďže jej tržby z predaja ropy a plynu klesli. Za celý minulý rok odčerpala vláda z fondu 101 miliárd NOK.

Nórsko ukladá časť príjmov z predaja ropy a plynu do štátneho fondu, ktorý za ne nakupuje akcie. Vláda môže čerpať prostriedky z fondu počas zlého obdobia, ale sú určené hlavne pre nasledujúce generácie. Kabinet tak môže ročne čerpať len 3 % z hodnoty fondu.

(1 EUR = 1,0666 USD; 1 EUR = 9,1688 NOK)