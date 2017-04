O regulačnej novele budú poslanci rokovať na májovej schôdzi

dnes 10:46 -

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Súčasný zákon o regulácii v sieťových odvetviach bude platiť ešte minimálne mesiac. Národná rada SR (NR SR) sa totiž už na aktuálnej schôdzi nebude novelou regulačného zákona zaoberať. A to aj napriek tomu, že si poslanci v utorok odhlasovali rokovanie o tejto novele v skrátenom konaní. Minister hospodárstva Peter Žiga chce totiž ešte dať priestor na diskusiu. „Poslanci uznesením rozhodli, že zákon prerokujú na gestorskom výbore pre hospodárske záležitosti do deviateho mája. Minister hospodárstva s takýmto riešením nemá problém, pretože chce dať priestor na diskusiu,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano. O novele by tak mali poslanci rokovať v druhom a treťom čítaní na májovej schôdzi.

Návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania v utorok. Vďaka regulačnej novele by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe novely totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam úradu. Podľa novely bude taktiež menovanie šéfa ÚRSO už len v rukách vlády. Doteraz ho menoval na návrh vlády prezident SR.

Rezort hospodárstva sa bude vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam pri cenách za teplo, plyn a elektrinu a rezort životného prostredia pri cenách za vodu. Ak bude mať jedno z ministerstiev pripomienky a úrad ich neakceptuje, bude ich musieť zverejniť. Menovanie šéfa ÚRSO vládou, ako aj vstupovanie ministerstiev do procesu schvaľovania cien energií kritizovali firmy, zamestnávatelia a obchodné komory v pripomienkovom konaní, ako aj opoziční poslanci v prvom čítaní.

Podľa opozičného poslanca za SaS Karola Galeka je vládna novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach v rozpore s tretím liberalizačným balíčkom. Pravidlá liberalizačného balíčka má porušovať najmä návrat ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia do procesu regulácie cien energií. Podľa neho po prijatí novely nastane problém s nezávislosťou ÚRSO.

Podľa návrhu novely už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady, ktorá pôsobí na úrade ako kontrolný a odvolací orgán. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady budú voliť spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Regulačná rada bude mať šesť členov. Troch členov bude nominovať Národná rada SR a troch bude nominovať vláda.

Regulačný úrad bude musieť podľa novely vypracovávať dopadové štúdie pri akejkoľvek zmene svojej cenovej regulácie. Úrad bude mať povinnosť porovnať vplyv navrhovanej novej cenovej regulácie s existujúcim stavom. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu musia byť známe dopady na jednotlivých odberateľov. ÚRSO bude mať dvoch podpredsedov. Cenové rozhodnutia už bude musieť po novom podpísať aj jeden z podpredsedov. Inak nebudú platné.

http://venergetike.sk/regulacna-novela-sa-odklada-sa-este-nej-diskutovat/