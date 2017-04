Kabinet má v stredu rokovať o koncepcii rozvoja Univerzitnej nemocnice v Bratislave

dnes 16:16 -

Vláda by mala v stredu rokovať o koncepcii rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a návrhu realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. UNB v súčasnosti tvorí päť nemocníc. Ako sa však uvádza v koncepcii, tento systém sa ukazuje byť dlhodobo neefektívny. Pätica nemocníc by sa preto opäť mala rozdeliť. Po novom by UNB mali tvoriť len dve zariadenia - ružinovská a novopostavená nemocnica na Rázsochách. Ostatné bratislavské nemocnice by mali byť jej partnermi, ktorí budú dopĺňať praktickú výučbu na vybraných pracoviskách.

Ministri by sa mali zaoberať aj návrhom novely zákona o cenných papieroch. Novelou zákona sa má do slovenského právneho poriadku prevziať tzv. balík MiFID II, ktorý sa vzťahuje na trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania. Novým legislatívnym rámcom sa posilňuje a nahrádza súčasný rámec MiFID. S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom sa vypracovala aj nová infraštruktúra zberu údajov a zavádza sa regulácia nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov.

Kabinet by mal schváliť návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom. Nariadením sa implementujú niektoré nové pravidlá pre poskytovanie podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktoré boli ustanovené novými nariadeniami únie.