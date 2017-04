Na druhý pokus? Najdrahšie vydražený diamant sveta je Pink Star

Zdroj: AFP;ALO

Pink Star sa po štyroch rokoch opäť dostal na program aukčného domu Sotheby 's. Dokonalý šperk sa už raz dražil, za 76,3 milióna švajčiarskych frankov vrátane provízie (vtedy 55,2 milióna eur) sa predal naposledy v roku 2013. Avšak z predaja víťazovi zišlo. Samotná dražba prebehla síce bez komplikácií, ale newyorský obchodník s diamantmi za šperk nezaplatil a zostal tak v rukách spoločnosti Sotheby 's. Tá ho musela odkúpiť ako ručiteľ, predajcovi garantovala sumu 60 miliónov USD. Aukčná sieň Sotheby's sa tak musela spojiť s ďalšími dvoma spoločnosťami a diamant za danú sumu odkúpiť.

"Myslím, že ak sa predá, tak za najvyššiu cenu, aká kedy bola na svete za drahokam v aukcii ponúknutá," predpovedal pred aukciou Chin Yeow Quek, podpredseda ázijské pobočky aukčnej siene Sotheby 's. Ako napísala agentúra AFP, od aukcie v Hongkongu sa veľa očakávalo, pretože Ázia sa v posledných rokoch stáva dejiskom významných obchodov s drahými kameňmi, ktoré lámu rekordy.





Zhodou okolností práve do Hongkongu v roku 2015 zamieril vzácny ružový diamant Blue Moon. Víťazný úder kladivka taktiež v sieni Sotheby 's patril miliardárovi a realitnému magnátovi Josephovi Lauovi, ktorý vzácny kameň za 48,4 miliónov dolárov venoval svojej sedemročnej dcére. Deň po aukcii diamant premenoval na Blue Moon of Josephine.

Diamant objavila v roku 1999 spoločnosť De Beers na svojom nálezisku v Afrike, trvalo takmer dva roky, kým sa zrodila Ružová hviezda zo surového diamantu. Prvýkrát sa Pink Star objavila na verejnosti v roku 2003, dnes je šesdesiatkarátová Ružová hviezda s veľkosťou zhruba dva a pol na dva centimetra a hmotnosťou necelých 12 gramov, najcennejším kúskom medzi vyhľadávanými ružovými diamantmi. Má dokonalú vnútornú štruktúru a precízne spracovanie. Podľa manažéra aukčnej siene pre Áziu bol o neho po predaji v roku 2013 stále veľký záujem. Aukčná sieň sa však s predajom nijako neponáhľala. "Štyri roky od predaja v Ženeve je veľmi slušný čas... na trhu je množstvo nových miliardárov," zdôvodňoval Quek.

Záujem o šperky s farebnými diamantmi rastie a s ním rastie aj ich hodnota. Len za ostatných 8 rokov vzrástla cena ružových diamantov o 180 %. Až 59,6 karátu vážiaci Pink Star je najväčším ružovým diamantom kategórie Fancy Vivid, aký kedy hodnotilo svetovo najuznávanejšie gemologické laboratórium GIA (Gemologival Institute of America). Udelilo mu najvyšší stupeň hodnotenia farby a čistoty a zaradilo kameň do raritnej skupiny IIa. "Približne 98 % objavených diamantov obsahuje prímes dusíka a je zaradených do skupiny I. Pink Star však patrí do prestížnej skupiny IIa, čo znamená, že neobsahuje dusík ani bór. Ide teda o najčistejší diamant, ktorých sa nájdu v podobnej kvalite len sotva 2 percentá zo všetkých svetových nálezov. Do rovnakej skupiny spadajú aj najslávnejšie diamanty, ako je Cullinan, Koh-i-Noor alebo Lesedi La Rona," uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds, ktorý už vyše 20 rokov obchoduje s diamantmi na svetových burzách.