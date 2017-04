Štartuje súťaž o ocenenie za projekty energetickej efektívnosti

dnes 11:46 -

O ocenenie za energetickú efektívnosť sa môžu uchádzať podnikatelia, verejné inštitúcie aj samosprávy na Slovensku. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) vyhlásila súťaž Efektia, najlepšie projekty do nej možno prihlásiť do 8. mája.

Hlavným cieľom súťaže je pozdvihnúť povedomie o energetickej efektívnosti a o úspešných projektoch, ktoré sa na Slovensku zrealizovali.

„Cieľom je rozvoj energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore, aj podpora zavádzania inovatívnych riešení v tejto oblasti. Tým, že chceme ukázať tie dobré príklady, veríme, že sa dostanú v širšom meradle do praxe a viac pomôžu zvýšiť energetickú efektívnosť,“ uviedol predseda Správnej rady APES-SK Marcel Lauko na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Prihlásiť sa môžu podnikateľské subjekty so sídlom na území SR, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá, ktoré v období od 1. apríla 2012 do 31. marca 2017 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť.

Súťažiť budú v štyroch kategóriách. Vo verejnom sektore je to najlepší projekt energetickej efektívnosti v budovách, vo verejnom osvetlení a v súkromnom sektore najlepší projekt energetickej efektívnosti v priemysle a v obchode, službách a administratíve.

Prihlasovať sa môžu individuálne projekty, spomedzi ktorých budú udelené špeciálne ocenenia – za najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti a hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Záujemcovia môžu prihlasovať svoje projekty oddnes 4. apríla do 8. mája tohto roka, vyhlásenie víťazov je naplánované na 19. júna.

Lauko poukázal na to, že vo verejnom sektore na Slovensku sa na energie minie približne 300 miliónov eur ročne a v súkromnom sektore až 1,7 miliardy eur. Za priemernú hodnotu úspor pri projektoch energetickej efektívnosti označil 20 %. Vo verejnom sektore by sa tak dalo ušetriť zhruba 60 miliónov eur ročne, v priemysle asi 340 miliónov eur.

Predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura upozornil, že najviac energií na svete spotrebujú budovy, v ktorých ľudia trávia 90 % svojho života.

„Problém je, že dnešné budovy nenarábajú s energiou efektívne. Dnes už dokážeme dobrým architektonickým návrhom, návrhom energetiky v budove a aplikovaním obnoviteľných zdrojov aj bez zvýšenia nákladov postaviť budovu, ktorá ušetrí veľké množstvo energie, niekedy viac ako 50 % oproti klasickým budovám, ktoré sa stavali v minulosti,“ konštatoval.