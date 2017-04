Gazprom zvýšil vývoz plynu do Európy v 1. kvartáli o 15 %

dnes 17:46 -

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom vyviezla za prvé tri mesiace tohto roka do Európy a Turecka 51 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. Medziročne to znamená rast o 15 %.

Najvýraznejšie sa zvýšil vývoz do Rakúska, kde rast dosiahol takmer 68 %. Maďarsko zvýšilo dovoz oproti 1. kvartálu minulého roka o 32 %, Nemecko o vyše 20 % a napríklad Francúzsko o 15 %.

Za minulý rok vyviezla ruská spoločnosť do Európy a Turecka rekordných 179,3 miliardy m3, pričom najviac sa zvýšil vývoz do Dánska, Británie, Holandska, Rakúska a Grécka.

V porovnaní s rokom 2015 to znamená rast o 12,5 % a zároveň zrýchlenie jeho tempa, keď v roku 2015 sa vývoz plynu Gazpromu do spomínaných krajín zvýšil o 8 %. V roku 2015 vyviezol plynárenský koncern do Európy a Turecka celkovo 159,4 miliardy m3 plynu.