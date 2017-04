ÚVZ promptne reagujú a chránia zdravie občanov, reagoval na ÚHS hlavný hygienik

dnes 17:31 -

Úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ) v SR promptne reagujú a chránia zdravie občanov. Presun kontroly potravín v sektore verejného stravovania z ÚVZ na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR by mohol mať nežiaduci dosah na zdravie obyvateľstva. Uviedol to hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas v reakcii na dnešnú tlačovú besedu Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) k pokazenému brazílskemu hydinovému mäsu.

"Na to, aby slovenskí občania prestali konzumovať odpad zo zahraničia, navrhujeme, aby sa zvýšila intenzita kontrol dovážaného hydinového mäsa, najmä u veľkoobchodníkov. Mal by sa zaviesť stály veterinárny dozor u prebaľovacích a rozrábacích prevádzok na hydinu. Kontrola potravín v sektore verejného stravovania by mala prejsť na ŠVPS SR," zdôraznil dnes riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.

Podľa Mikasa presunutie kompetencií v zariadeniach spoločného stravovania na orgán úradnej kontroly, ktorý má výhradnú kompetenciu v hraničných kontrolách, v obchodnej sieti, hypermarketoch, skladoch, teda v prevádzkach, z ktorých sa napriek tomu 'brazílske mäso' dostalo z trhu do zariadení spoločného stravovania, by bolo neodborným riešením, bez odstránenia rizika, čo by mohlo v konečnom hľadisku mať nežiaduci vplyv na zdravie obyvateľov.

"Sme presvedčení, že hlavné pole pôsobnosti orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, by malo naďalej zotrvať na úseku výroby potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a v obchodnej sieti pri ich manipulovaní a umiestňovaní na trh, aby sa v obchodnej sieti v Slovenskej republike nachádzali len kvalitné potraviny a bezpečné potraviny a aby sme spoločne bezpečne mohli predchádzať prípadom, ako je 'brazílske mäso'," spresnil Mikas.

Jasným dôkazom funkčnosti a efektívnosti terajšieho systému fungovania úradnej kontroly v zariadeniach spoločného stravovania je podľa Mikasa fakt, že sa darí dlhodobo udržať vysoký hygienický štandard týchto zariadení, s minimálnym výskytom alimentárnych nákaz, respektíve epidémií v zmysle požiadaviek euronariadenia o hygiene potravín.

"Pokiaľ ide o vyjadrenia o údajnej 'dvojkoľajnej kontrole', sú nepodložené, neodborné, pretože z rozdelenia kompetencií v (slovenskom) zákone o potravinách jasne vyplýva, že nejde o paralelné kontroly a paralelné kompetencie, ale o jasne oddelené rozlíšené kompetencie v rôznych prevádzkach," poznamenal Mikas.

Orgány verejného zdravotníctva sú podľa hlavného hygienika SR odborne pripravené, čo im umožnila aj tradícia a legislatíva SR od vzniku a založenia kontrolných systémov v hygiene v Slovenskej republike a dokázateľne vykonávajú efektívnu, odborne erudovanú kontrolu v zariadeniach spoločného stravovania.