Prečo sa francúzska krajná pravica mýli a krajina by si mala nechať euro

Analytici oslovení televíziou CNBC, sú presvedčení, že takýto argument je holý nezmysel a že v skutočnosti druhá najväčšia ekonomika eurozóny bola jedným z hlavných príjemcov pozitívnych dopadov jednotnej meny. "Úrokové sadzby boli oveľa vyššie pred eurom," povedal Gilles Moec, hlavný ekonóm Bank of America Merrill Lynch pre Európu. "Je hlúposť tvrdiť, že Francúzsko bolo obeťou menovej únie. V skutočnosti, Francúzsko bolo jedným z tých, ktorí dokázali ťažiť nižších sadzieb," dodal.

Euro bolo zavedené 1. januára 1999 s tým, že Európska centrálna banka prevzala kontrolu nad menovou politikou. V dôsledku toho sa pri eure odstránila väčšina politiky menových trhov v Európe a posilnil sa obchod.

Vincent Juvyns, globálny stratég zo spoločnosti JP Morgan Asset Management, povedal že tiež nevidí žiaden dôvod viniť euro z tlmeného ekonomického rastu vo Francúzsku. "Ekonomika v tomto okamihu rastie," poznamenal s tým, že francúzske spoločnosti zažili nárast exportu vďaka jednotnej mene.

Podľa údajov zverejnených Európskou komisiou, Francúzsko je nastavené na rast v tomto roku o 1,4 percenta, čo je 0,2 percentuálneho bodu viac ako v roku 2016. Krajina sa snažila rozšíriť svoju ekonomiku, a zároveň znižuje vládne výdavky. V skutočnosti, francúzsky deficit sa bude medziročne zvyšovať z 2,9 percenta hrubého domáceho produktu na 3,1 percenta v roku 2018, čo je nad hranicou EÚ. Avšak, Juvyns si nemyslí, že riešením na rast francúzskej ekonomiky je návrat k franku,ako to presadzuje Le Penová. "Nemyslím si, že je to veľmi dobrý hospodársky plán," povedal k zámeru Le Penovej zameniť 1,7 bilióna eur na franky.

Pri pohľade na základné ekonomické ukazovatele pred a po prijatí členstva v eurozóne, je jasné, že vývoz sa zvýšil od vtedy, čo krajina začala používať euro a ekonomika rástla rýchlejším tempom, a to aj napriek vyššiemu deficitu a stagnácii nezamestnanosti.Navyše, niektorí analytici sa domnievajú, že Francúzsko má potenciál k ďalšiemu rastu.

"Francúzsko má vďaka demografickému vývoju komparatívnu výhodu pred ostatnými krajinami EÚ," uviedla Bank of America Merrill Lynch vo svojej poznámke klientom minulý mesiac."Francúzsko môže ešte ťažiť z 0,1-0,2 percentuálneho prirodzeného rastu ročne v rokoch 2018-25, zatiaľ čo prirodzený rast v Nemecku sa obráti do negatívneho pásma na 0,4 percenta," dodala banka. Rovnaký prieskum zistil, že každú hodinu sa vo Francúzsku vytvára 52,4 eur reálneho hrubého domáceho produktu, čo je viac ako 47,9 eur v Nemecku. "To čo tu chýba, je silnejší faktor celkovej produktivity," napísala banka odovlávajúc sa na reformy na trhu práce.