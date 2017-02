Pokles cien potravín sa postupne zastavuje, ako sa budú vyvíjať v tomto roku?

Zdroj: Poštová banka

Foto: TASR/Michal Svítok

Naša krajina počas celého uplynulého roka prechádzala obdobím deflácie, to znamená, že ceny tovarov a služieb vrátane potravín v obchodoch klesali. V priemere sa spotrebiteľské ceny za minulý rok znížili o -0,5 % a ceny potravín klesli v priemere o -2,8 %. Na jeseň sa ale v súlade s očakávaniami začal medziročný cenový pokles potravín postupne zmierňovať a v medzimesačnom porovnaní začali ceny dokonca rásť.



Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú ceny v našich obchodoch mieriť smerom hore. Slovensko sa totiž počas tohto roka prehupne z deflácie opäť do inflácie. Žiadne prudké zdražovanie nás ale nečaká, v priemere odhadujeme rast cien tovarov a služieb v našich obchodoch v tomto roku mierne nad jedným percentom. Podpisovať sa pod to budú predovšetkým vyššie ceny ropy, ktoré sa následne premietajú aj do cien ostatných produktov, a taktiež potraviny.



Čo sa spomínaných potravín týka, predpokladáme, že v najbližších mesiacoch budú ich ceny postupne rásť. Na svedomí to bude mať aj vývoj cien poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. Podľa najaktuálnejších údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo sa svetové ceny potravín v januári 2017 zvýšili. Index cien potravín, zostavovaný organizáciou, vzrástol na najvyššiu hodnotu od februára 2015, a to predovšetkým kvôli rastúcim cenám cukru, obilnín a rastlinných olejov. Ceny mliečnych produktov a mäsa zostali podľa indexu v podstate stabilné.

Pod medziročné zdražovanie potravín sa u nás v tomto roku bude podpisovať aj vyprchanie efektu zníženej DPH na vybrané potraviny. A zo svetového hľadiska ruku k dielu budú pridávať očakávané vyššie ceny ropy, ktoré sa následne premietnu do cien ostatných tovarov a služieb, keďže tie treba nielen vyrobiť, ale aj prepraviť do obchodov k zákazníkom. K určitej stabilizácii by následne mohlo dôjsť v letných mesiacoch v súvislosti s novou úrodou. To ale bude závisieť od toho, aká bude tohtoročná úroda. Celkovo je veľmi náročné odhadovať vývoj cien agrokomodít, keďže závisia predovšetkým od takých ťažko predvídateľných faktorov, akými sú počasie, extrémne suchá alebo naopak povodne, či výskyt rôznych druhov škodcov.

Na základe údajov ŠÚ SR o spotrebiteľských cenách potravín sme zostavili cenovú hitparádu za december 2016, v medziročnom porovnaní s decembrom 2015. Najvýraznejší cenový rast v závere vlaňajška dosiahli viaceré druhy zeleniny a ovocia. Konkrétne uhorky v medziročnom porovnaní zdraželi až o dve tretiny, cesnak o približne 40 % a karfiol o tretinu. Dvojciferný medziročný rast ceny dosiahol ešte kryštálový cukor, šošovica, hrozno a syr Eidam. Viac ako pred rokom sme ale zaplatili aj za iné druhy ovocia a zeleniny, za klasické rožky, ale tiež napríklad za ryby, slaninu či klobásy.

Zoznam potravín, ktoré boli v závere vlaňajška lacnejšie ako pred rokom, bol ale dlhší ako zoznam potravín, ktoré zdraželi. Stále totiž platí, že ceny potravín sú v priemere medziročne lacnejšie. Najvýraznejšie sa oproti decembru 2015 znížili ceny karotky, petržlenu a kapusty, a to približne o štvrtinu. Menej ako pred rokom sme ale zaplatili aj za viaceré mliečne výrobky vrátane mlieka, masla, smotany, tvarohu, bryndze a rôznych druhov syrov. Ani pri kúpe mäsa sme nemuseli siahať tak hlboko do vrecka ako pred rokom, a to či už sme do košíka vložili bravčové, hovädzie alebo kuracie mäso. Z mäsových výrobkov najvýraznejšie medziročne zlacneli kuracie prsia, a to o zhruba -13 %.