Mark Carney: Centrálne banky potrebujú mladíckeho ducha

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 10:53 -

Carney je presvedčený, že centrálne banky po celom svete si potrebujú osvojiť "ducha millenials" aby zbúrali svoje vnútorné bariéry a viac podporovali spoluprácu a experimentovanie. Vo svojom prejave Carney povedal, že Bank of England sa zaviazala nielen k zlepšeniu rozmanitosti z hľadiska pohlavia, etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a vzdelania, ale aj ku "kognitívnej diverzite."



"Prieskumy ukazujú, že zatiaľ čo starší kolegovia často vidia rozmanitosť ako k niečo viažuce sa k reprezentácii a spravodlivosti, generácia Y má sklon vnímať kognitívnu diverzitu za nevyhnutnosť pre rôznorodú a inkluzívnu organizáciu. Táto mladšia generácia má záujem spájať sa navzájom, vytvárať spoluprácu medzi tímami a skúmať rad nápadov, pri riešení problémy. To nie je len zaujímavé, je to aj nevyhnutné. Mladícky duch je vhodnejší pre riešenie zložitých úloh, ktorým centrálni bankári čelia v riskantnom a neistom svete."

Carney povedal, že Bank of England sa zaviazala k "budovaniu kultúry, ktorá si cení rôznorodé myšlienky, podnecuje otvorenú diskusiu, a podporuje ľudí na všetkých úrovniach, aby preberali iniciatívu."





Bank of England bola jednou z organizácií pod paľbou kritiky regulátorov, vlani jej vytýkali, že potrebuje zlepšiť transparentnosť, znížiť "groupthink", a zlepšiť spojenie s verejnosťou.

Guvernér sa dotkol všetkých týchto bodov vo svojom prejave a povedal, že zlepšenie rozmanitosti v banke jej pomôže, aby verejnosť pochopila jej kroky a politiku. Banka skúma nové formy komunikácie s verejnosťou, napríklad prostredníctvom YouTube kanálu, čo blogov, aby dokázala osloviť širšie publikum.

Bank of England má za cieľ strojnásobiť podiel žien na vedúcich pozíciách, na 35 % do roku 2020. Zástupcovia tmavej pleti, ázijských a etnických menšín, by mali do roku 2022 zastávať vedúce pozície na úrovni 13 %.