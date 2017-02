Letisko Košice plánuje zaviesť letecké spojenie s Kolínom nad Rýnom

dnes 14:46 -

Letisko Košice plánuje zaviesť novú pravidelnú leteckú linku do nemeckého Kolína nad Rýnom. Letecké spojenie na letisko Cologne/Bonn by malo byť zavedené najneskôr do konca tohto roku a fungovať minimálne dvakrát týždenne. Vyplýva to z oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti, ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie.

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košický kraj pridelila zákazku na zavedenie nového leteckého spojenia Letisku Košice. To na základe zmluvy získa nárok na poskytnutie príspevku vo výške 500.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Musí však splniť viacero podmienok.

Cieľovou destináciou bude oblasť Cologne/Bonn v Nemecku. Podmienkou je, že linku zriadi počas platnosti zmluvy, lietať sa bude pravidelne, minimálne v rozsahu 2 x prílet a odlet týždenne a prepravná kapacita lietadiel na tejto linke bude spolu aspoň 200 miest pre prilietavajúcich cestujúcich týždenne.

Kolín nad Rýnom patrí podľa šéfa marketingu košického letiska Juraja Totha k metropolám jedného z najrozvinutejších a najbohatších nemeckých regiónov, z čoho plynie významný potenciál na prílev nemeckých turistov do Košíc a Košického samosprávneho kraja.

"Sme presvedčení o tom, že priama linka napomôže rozvoju cestovného ruchu, hojne ju budú využívať aj nemecké spoločnosti etablované v Košiciach a v celom kraji a má potenciál prispieť aj k príchodu ďalších nemeckých investorov do nášho kraja," spresnil pre TASR Toth s tým, že k detailom projektu sa zatiaľ vyjadrovať nebudú.