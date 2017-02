Rozhodnutie o brexite už pocítilo viacero britských firiem

dnes 15:01 -

Viacero britských firiem uviedlo, že rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu už do určitej miery pocítili, to však neznamená, že sa situácia v blízkej budúcnosti nemôže zmeniť k lepšiemu. Ukázal to dnes zverejnený prieskum spoločnosti pre prieskum trhu Ipsos MORI.

Podľa prieskumu 58 % veľkých britských firiem uviedlo, že od júna, keď Briti rozhodli o odchode z EÚ, pocítili isté negatívne dôsledky tohto kroku. Iba 31 % oslovených uviedlo, že toto rozhodnutie nemalo na nich žiadny vplyv.

"Nedá sa však hovoriť o tom, že by medzi britskými firmami zavládol úplný pesimizmus," povedal šéf Ipsos MORI Ben Page. "Okolo 32 % respondentov očakáva, že približne do piatich rokov by ich biznis mohol začať odchod z EÚ pociťovať pozitívne."

Zároveň dodal, že firmy sú pripravené prispôsobiť sa novej situácii. "Okolo 96 % predstaviteľov podnikov nepochybuje o tom, že ich firma sa dokáže adaptovať na zmenené podmienky, ktoré odchodom z EÚ nastanú," povedal Page. Najdôležitejšie však pre britské podniky je, aby sa Londýn s Bruselom dohodol na takých podmienkach, ktoré firmám zaručia prístup na jednotný trh EÚ aj po odchode a pozíciu jedného z významných obchodných partnerov Európskej únie.