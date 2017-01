NBS očakáva vyššiu tvorbu pracovných miest aj nárast miezd

dnes 16:01 -

Pokles nezamestnanosti a rast zamestnanosti. Takýto vývoj očakáva v tomto roku Národná banka Slovenska (NBS), ktorá aktualizovala svoju decembrovú strednodobú predikciu.

Zatiaľ čo na konci vlaňajška NBS odhadovala nezamestnanosť pre tento rok na úrovni 9 %, aktuálne očakáva pokles na 8,8 %. Zamestnanosť by mala vzrásť na 1,6 % z pôvodne odhadovaných 1,3 %. "Predpokladáme mierne vyššiu tvorbu nových pracovných miest, a teda vyššiu zamestnanosť, ale aj vyššie nárasty miezd v niektorých sektoroch. Napríklad v sektore maloobchodu už sú prvé náznaky, že nedostatok pracovnej sily znamená, že platy rastú rýchlejšie, nakoľko je to potrebné na hľadanie nových ľudí," skonštatoval viceguvernér NBS Ján Tóth.

Stúpnuť by mali ľuďom aj platy. Rásť by totiž podľa aktualizovanej predikcie mali reálne aj nominálne mzdy. "Čo sa týka mzdových nárastov, predpokladali sme, že pri nižšej nezamestnanosti tie nárasty mzdové by mohli byť rýchlejšie. Časť z toho môže byť tlmená tým, že zamestnávatelia si môžu pomáhať aj zamestnávaním ľudí z cudziny," vysvetlil Tóth. Firmy totiž majú problém nájsť kvalifikovaných ľudí, a preto musia hľadať zamestnancov aj v zahraničí. Vynaložiť viac úsilia by však mohli aj na nalákanie Slovákov späť domov zo zahraničia. "Čo sa týka zamestnávania Slovákov zo zahraničia, tam predpokladáme, že toto by mzdy nemalo tlmiť, ale skôr naopak. Pre nalákanie týchto ľudí sú potrebné vyššie mzdy," konštatuje vicegurnér.

Národná banka aktualizovala aj prognózu týkajúcu sa vývoja inflácie. Nie však pre tento rok, ale pre rok 2018, kedy by mala dosiahnuť 1,9 % namiesto pôvodne očakávaných 1,8 %. Tento rok však podľa Tótha končí bezinflačné obdobie. "Tento rok bude prvý rok, kedy sa naspäť vráti inflácia. Po tom, ako sme mali tri roky bezinflačné obdobie, v tomto roku bude dochádzať k miernemu rastu cien," doplnil Tóth s tým, že je to spôsobené tým, že ceny energií a potravín ďalej už neklesajú. "Naopak, stabilizovali sa a mierne rastú. Už netlačia infláciu smerom dolu tak, ako v predchádzajúcich rokoch, a naopak, v najbližšom období, keď sa pozeráme na cenu komodít, napríklad ropy, od nich sa bude vyvíjať tlak na zvyšovanie cien," dodal Tóth.