Japonsko zaznamenalo v decembri aj za celý rok obchodný prebytok

dnes 9:01 -

Obchodný prebytok Japonska v decembri vzrástol vďaka exportu, ktorý sa zvýšil prvýkrát za 15 mesiacov, zatiaľ čo import naopak klesol. Aj za celý minulý rok zaznamenalo Japonsko prebytok zahranično-obchodnej bilancie, prvý za šesť rokov. Prispeli k tomu najmä nižšie ceny ropy. Oznámilo to dnes ministerstvo financií v Tokiu.

Konkrétne, kladné saldo obchodnej bilancie Japonska vlani v decembri vzrástlo na 641,43 miliardy jenov (5,26 miliardy eur) z novembrových revidovaných 152,5 miliardy JPY.

Export z Japonska sa v poslednom mesiaci vlaňajška zvýšil medziročne o 5,4 % na 6,70 bilióna JPY po novembrovom poklese o 0,4 %. Z toho export do Ázie vzrástol o 12 % na 3,74 bilióna JPY a vývoz do samotnej Číny stúpol až o 12,5 % na 1,30 bilióna JPY.

Aj vývoz z Japonska do USA sa v decembri zvýšil, a to o 1,3 % na 1,37 bilióna JPY, ale export do Európskej únie (EÚ) klesol o 4 % na 711 miliárd JPY.

Import do Japonska sa v decembri znížil o 2,6 % na 6,04 bilióna JPY. Analytici pritom očakávali miernejší pokles importu, a to o 0,8 % po strmom páde o 8,8 % v novembri.

Import z Ázie do Japonska v decembri klesol o 5 % na 2,92 bilióna JPY, pričom import z Číny sa znížil o 5 % na 1,48 bilióna JPY.

Dovoz z USA naopak v poslednom mesiaci vlaňajšieho roka vzrástol o 9,6 % na 650,13 miliardy JPY a import z EÚ klesol o 4,8 % na 715,74 miliardy JPY.

Za celý rok 2016 vykázalo Japonsko obchodný prebytok 4,1 bilióna JPY, kým v predchádzajúcom roku 2015 sa jeho bilancia skončila s deficitom 2,8 miliardy JPY. Export z Japonska vlani klesol o 7,4 % na 70,04 bilióna JPY. Ale import sa znížil ešte strmšie, o 16 % na 66 biliónov JPY.