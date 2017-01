Trvalý pracovný pomer vymiera: Skutočný prínos zdieľanej ekonomiky je v riešení problému nezamestnanosti

Zdroj: qz

Keď sa v suchom sužovanom San Franciscu rozprší, objednáva si pizzu na večeru viac ľudí ako zvyčajne. Aby tamojšie pizzerie dokázali držať krok s dopytom, musia si najať ďalších pracovníkov. Reštaurácia Papa John's nie je výnimkou, je jednou z približne 600 firiem, ktoré už upustili od najímania väčšinou nízkokvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom veľkých agentúr ako je Johnson & Johnson a Target. Prednosť dostal časovo pružnejší postup, na vyžiadanie, cez aplikáciu s názvom Wonolo.

Zatiaľ čo tradičné pracovné agentúry potrebujú na výber vhodných pracovníkov pre inzerované pozície neraz dlhé týždne, Wonolo funguje ako Uber. Podniky si vytvoria prostredníctvom aplikácie algoritmy, ktoré im okamžite ponúknu zodpovedajúceho záujemcu o prácu. Podobne ako Uber, aj Wonolo likviduje doteraz fungujúci systém. Priemerný čas na zaplnenie náhleho výpadku pracovníkov netrvá dlhšie ako štyri minúty.

Wonolo pracuje väčšinou s nezávislými dodávateľmi. Ponúka napríklad skladníkov, ktorí dokážu okamžite zaskočiť, ako sa po nich objaví nečkaný dopyt, čo si nárazovo vyžaduje navýšiť počet zamestnancov. Sú to väčšinou jednorazové akcie, pokiaľ sa neprijmú noví zamestnanci. Pracovníci môžu zaskočiť na niekoľko hodín alebo počas jedného týždňa, priemerne 6,5 hodiny denne, bez akéhokoľvek záväzku. Títo ľudia sú k dispozícii takmer okamžite. Na konci dňa dostanú zaplatené a môžu ísť. Sú odmeňovaní manažérskym štýlom.



Asi tretina z pracovníkov, ktorí sa prihlásili do aplikácie, patria skutočne do zdieľanej ekonomiky. Niektorí berú túto možnosť povedľa ďalšej práce na čiastočný úväzok. Iní pracujú týmto spôsobom každý deň. Alebo sú to rodičia na rodičovskej dovolenke, či študenti, ktorí takto pracujú len sporadicky. Nikto v tomto systéme prácu negarantuje, a nikto na prácu nemá nárok. Priemerná mzda sa pohybuje okolo 14 dolárov za hodinu, v závislosti na spoločnosti. "Je to Uber, ale na riešenie personálnych problémov," vysvetľuje AJ Brustein z Wonolo.

Firmy v USA sa už roky snažia vyhnúť prijímaniu pracovníkov na plný úväzok, chcú si udržať nízke náklady počas hospodárskeho oživenia. V rokoch 2005 až 2015, všetok americký rast počtu pracovných miest tvorili miesta dočasné, na čiastočný úväzok, alebo na voľnej nohe a ďalšia inak "podmienená" práca. Aktuálne pracovné agentúry zamestnávajú rekordný podiel pracovnej sily, a podľa správy spoločnosti McKinsey, 20 % až 30 % obyvateľstva v produktívnom veku v USA i EÚ-15 sú na trhu práce ako pracovníci na voľnej nohe. Aké sú najčastejšie výhody, prečo nemať zamestnancov na plný úväzok?- Pracovníci dokážu pružne reagovať na pracovné podmienky (či chcú, alebo nie, zostáva diskutabilné).- Zamestnávatelia sa vyhnú povinnosti plateniu odvodov.- Zamestnávatelia môžu dokonalejšie zladiť prísun pracovníkov s množstvom práce s tým, že nemusia zbytočne platiť nevyužitých zamestnancov kým sa vyčkáva na rušnejšie obdobie.So stratégiou riadenia ako je Uber môžu byť pracovníci prijímaní na stále menšie a nepredvídateľné úlohy. Doteraz bolo celkom logické najať si vysoko kvalifikovaných pracovníkov na voľnej nohe pre konkrétny projekt. Napríklad keď nezávislý reklamný kreatívec vytvorí akceptovanú značku. Ale len vďaka zdieľanej ekonomike a jej automatizácii obsadzovania pracovných miest sa dajú nájsť ľudia na aj na akútne krátkodobejšie úlohy. Napríklad na trojhodinovú zmenu. Tradičné pracovné agentúry majú svoje kancelárie a personál, ale s Wonolo sa takéto náklady vytrácajú. "Nestojí nás to nič, sú to len technológie," hovorí Brustein,

Wonolo pôsobí na trhu od začiatku roka 2014, vlani navýšili kapitál o 700 tisíc na 5,7 milióna dolárov. Celková výška financovania dosiahla 7,9 milióna dolárov. "Použili sme modeli zdieľanej ekonomiky na vyhľadávanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov, a myslím, že sa to bude využívať aj pri menej kvalifikovanej pracovnej sile," hovorí Lisa Disselkampová zo spoločnosti Deloitte Consulting. "Vďaka technológiám vzniklo toto bezprostredné spojenie medzi voľnými pracovníkmi a príležitosťou k práci."





Človeka na vyžiadanie, ako kvalifikovanú pracovnú silu, ponúka aj startup Tilr. Hľadá ľudí na dočasné pracovné miesta z oblastí ako je grafický dizajn a inžiniering. Spoločnosť vytvorila algoritmus, ktorý automaticky spáruje ponúkané pracovné miesta s voľnými pracovníkmi s požadovanou kvalifikáciou. "Podarilo sa nám úplne odbremeniť zamestnávateľov od vyhľadávania zdroja, pohovorov, výberových konaní,“ vysvetľuje Carisa Miklusak, šéfka Tilr.



Ostatné spoločnosti na vyhľadávanie on-demand pracovnej sily sa zameriavajú na poskytovanie pracovníkov na vyplnenie zmeny pre konkrétne odvetvie. Napríklad Zeel má produkt, ktorý pomáha nájsť personál pre oblasť kúpeľníctva. Ak nutne potrebujete programátora, stačí využiť služby Upwork-u a dojednať si cenu. Spoločnosti ako je Gigster koordinujú voľné pracovné sily, aby bol váš projekt úspešný, inzerujú so sloganom "najrýchlejšia cesta od nápadu k aplikácii.“ Talkspace zase spojí nezávislých terapeutov s ich budúcimi klientmi. Iní poskytujú hodinových právnikov, či návrhárov interiérov.







​Takéto flexibilné plánovanie nie je žiadna novinka. V maloobchode sa "just in time" plánuje nábor zamestnancov v čase sviatkov a dovoleniek. Ale nikdy to nebolo tak jednoduché ako dnes, keď si stačí nainštalovať aplikáciu na vyhľadávanie pracovnej sily na vyžiadanie. Samozrejme niektoré pracovné miesta si vyžadujú odbornosť a know-how, v takom prípade môže byť aj dočasné doplnenie pracovnej sily dosť drahé. Wonolo si účtuje 35 % poplatok z miezd svojich najlepšie platených zamestnancov. Ale výhodou je, že vďaka zdieľanej ekonomike čoraz viac firiem dostáva možnosť najať si pracovníkov. Ako hovorí Brustein, zákazník Wonolo nepoužíva technológiu na prijímanie nových pracovníkov, ale na manažment svojich vlastných, interných zamestnancov.

Aplikácie ako je Uber vyvolali otázky spájané s pracovným trhom. Ako by mohli byť títo ľudia zapojení do sociálneho systému, či odborov? Ako budú získavať nové zručnosti, ak každá práca je len dočasná úloha? Čo to znamená pre profesijnú dráhu v prípade, že práce je len na dočasných projektoch a nie sú to dlhodobé vzťahy so zamestnávateľmi?

Vzhľadom na to, že zdieľaná ekonomika nie je len výmysel Silicon Valley, budú mať potenciálne odpovede dopad nielen na hŕstku vodičov, ktorí nájdu prácu vďaka Uberu, ale na pracovnú silu naprieč maloobchodom, logistikou, rýchlym občerstvením a ďalšími priemyselnými odvetviami.

"Význam on demand platformy," hovorí Michelle Millerová, spoluzakladateľka internetovej platformy Coworker, "bol vždy ten, že sú to nové modely pre riadenie pracovníkov, a že je tento model ľahko aplikovateľný."