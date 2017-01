Počet pasažierov Letiska Viedeň sa vlani zvýšil

dnes 11:31 -

Počet pasažierov, ktorých vlani vybavila spoločnosť Letisko Viedeň, vrátane letísk Malta a Košice, sa medziročne zvýšil o 3,8 % na 28,9 milióna. Letisko vo Viedni v minulom roku vybavilo vyše 23,352 mil. cestujúcich, čo bol oproti predošlému roku rast o 2,5 percenta. Spoločnosť o tom informovala v utorok vo vyhlásení, ktoré poskytla agentúre SITA.

Firma v roku 2016 evidovala rast počtu cestujúcich do západnej Európy o 3,4 %, ale počet pasažierov smerujúcich do východnej Európy sa o 0,5 % znížil. Stúpol aj počet cestujúcich na Blízky východ (6,2 %), na Ďaleký východ (0,2 %) a do Severnej Ameriky (2,4 %), ale klesol počet cestujúcich do Afriky (-13,1 %).

V tomto roku spoločnosť Letisko Viedeň, vrátane letísk Malta a Košice, očakáva zväčšenie počtu pasažierov o 1 až 3 percentá. Firma zároveň predpokladá, že jej príjmy sa zvýšia na úroveň nad 740 mil. eur. Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) Letisko Viedeň za tento rok očakáva v sume vyše 315 mil. eur a konsolidovaný čistý zisk v objeme prinajmenšom 120 mil. eur.

Letisko Viedeň má rozhodujúci vplyv v spoločnosti KSC Holding, a. s., ktorá je väčšinovým, 66-percentným, vlastníkom košického letiska. Spoločnosť Letisko Košice - Airport Košice, a. s. vznikla v máji 2004, eviduje základné imanie 31,14 mil. eur. Štát vlastní v košickom letisku cez ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 34 % akcií.