Bratislavský Volkswagen po viac ako dekáde príde o známy model: Koncern rozhodol o ukončení jeho výroby!

Foto: unsplash.com/Cesar Salazar

Nemecká automobilka Volkswagen definitívne ukončuje produkciu malých automobilov up!, ktoré sa vyrábali v jej bratislavskom závode.

Model up! bol najlacnejším vozidlom v ponuke značky Volkswagen, zákazníci mali záujem predovšetkým o jeho verziu e-up! s elektrickým pohonom. Nástupca modelu up! príde na trh až po roku 2026 a bude sa predávať iba s elektrickým pohonom, napísala agentúra DPA.

„Výroba vozidiel up! a e-up! v bratislavskej továrni Volkswagenu v štvrtom štvrťroku končí,“ informoval v stredu agentúru DPA hovorca podniku . Šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer to zdôvodnil novými pravidlami pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré začnú platiť v polovici budúceho roka. „Museli by sme vozidlo vybaviť úplne novou elektronickou architektúrou. To by bolo jednoducho príliš drahé,“ dodal.

Produkcia modelu klesala

Volkswagen uviedol model up! na trh v roku 2011, v roku 2014 potom prišla verzia e-up! s elektrickým pohonom. Oba varianty sa vyrábali v bratislavskej továrni. Vlani súhrnná produkcia oboch verzií klesla na 33 000 vozidiel z viac než 75 000 vozidiel v roku 2021, napísala DPA.

Volkswagen Slovakia sa na Slovensku radí k najväčším zamestnávateľom. Z montážnych liniek slovenského závodu automobilky schádzajú tiež vozidlá Škoda Karoq, na konci tohto roka plánuje fabrika začať sériovú výrobu modelov Škoda Superb a Volkswagen Passat.

Svoje závody na Slovensku majú okrem Volkswagenu aj automobilky KIA, Jaguar Land Rover a Stellantis. K nim sa v budúcnosti zaradí švédska automobilka Volvo Cars, ktorá vlani v lete oznámila, že postaví na východe Slovenska fabriku na výrobu elektrických áut. Slovensko tak posilňuje svoju pozíciu najväčšieho producenta automobilov na obyvateľa.