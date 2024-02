Sankcie ruské hospodárstvo nepoložili, jeho rast prekvapuje: Je to vojnová ekonomika, tvrdí MMF!

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP

Rast ruskej ekonomiky vzhľadom na pôsobenie západných sankcií prekvapuje, objavujú sa u nej ale známky prehriatia. Uviedla to podľa agentúry DPA riaditeľka komunikácie Medzinárodného menového fondu (MMF) Julie Kozacková.

„Je to vojnová ekonomika,“ povedala Kozacková vo Washingtone. Ruská ekonomika má podľa nej vysoký podiel vojenských výdavkov, ktoré poháňajú výrobu. V krajine tiež existuje celý rad sociálnych transferov, ktoré zvyšujú spotrebu, dodala.

V súčasnosti sa však objavujú aj známky „prehrievania“ ekonomiky – napríklad rast inflácie. V strednodobom horizonte sa očakáva spomalenie hospodárskeho rastu Ruska, povedala Kozacková.

Ako dôvod uviedla skutočnosť, že krajina je odrezaná od medzinárodného finančného systému a má len obmedzený prístup k technológiám. To bude mať v budúcnosti negatívny vplyv na ruskú ekonomiku. „Chcela by som tiež upozorniť na to, že Rusko stratilo časť vysokokvalifikovanej pracovnej sily,“ zdôraznila zástupkyňa MMF.

Podarí sa ruskej ekonomike vyrovnať s dopadmi západných sankcií? Áno Nie Odoslať odpoveď

V januári MMF predpovedal Rusku pre rok 2024 rast o 2,6 percenta, čo je o 1,5 percentuálneho bodu viac, ako očakával na jeseň. Dôvodom revízie smerom nahor sú podľa fondu vysoké vojenské výdavky a súkromná spotreba podporená rastom miezd. Na budúci rok MMF predpokladá rast ruskej ekonomiky o 1,1 percenta.

Radi testujete svoje vedomosti?

Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Pokiaľ ide o Ukrajinu, je podľa Kozackovej potrebná „včasná podpora“ zo strany Spojených štátov a ďalších medzinárodných darcov. Tá by mala zabezpečiť fiškálnu životaschopnosť krajiny, ktorá už dva roky bojuje s ruskou inváziou. MMF odhaduje, že Ukrajina bude tento rok potrebovať finančné prostriedky vo výške približne 42 miliárd dolárov.