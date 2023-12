Zarobia na pomoci s hypotékami banky? Aktuálne pravidlá tomu podľa opozície nahrávajú, Kamenický pripúšťa zmenu!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: SITA/Úrad vlády SR

Pomoc štátu dlžníkom s hypotékami sa môže ešte upraviť. Aj keď príslušnú legislatívu schválil parlament len minulý týždeň, minister financií pripúšťa úpravu nastavených podmienok, a to v jednej konkrétnej oblasti. Pomoc štátu totiž podľa schválených pravidiel nemôže dostať klient, ak svoj úver prenesie do inej banky. A práve to možno ministerstvo financií napokon zmení.

Vláda sa chystá od budúceho roka pomáhať ľuďom so splátkou hypotekárneho úveru, ktorým po refixácii skokovo narastú úroky a tak aj splátka. Štát klientovi preplatí 75 percent z nárastu splátky, a to až do maximálnej sumy 150 eur mesačne.

Práve to, že má byť pomoc vyplácaná mesačne, podľa ministra financií Ladislava Kamenického limitovalo vládu pri nastavovaní podmienok pomoci. Banky totiž budú musieť vydávať potvrdenie, kde sa hovorí o tom, ako klientom narástla splátka. Ak sa ministerstvu podarí nastaviť pravidlá tak, že banky budú vedieť komunikovať spôsobom, aby sa pomoc mohla vyplácať mesačne aj v prípade prenesenia úveru do inej banky, tak táto zmena bude realitou.

„Ak budú vedieť dve banky komunikovať medzi sebou a dať potvrdenie, ktoré pomôže ľuďom, tak aj toto zavedieme. Ak klient preskočí do inej banky, dostane lepší úrok,“ vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister financií.

Sulík: Je to hlúposť!

Súčasné nastavenie pomoci kritizuje predseda SaS Richard Sulík. Klienti bánk totiž nebudú môcť v prípade, že im banka razantne zvýši úroky, prejsť do inej banky a získať pomoc od štátu. To, že klient nemôže zmeniť banku, pokiaľ chce od štátu získať pomoc, označil v televíznej diskusii za hlúposť. V konečnom dôsledku na tom môžu zarobiť banky, pre ktoré bude výhodnejšie takýmto klientom navyšovať úroky. Budú mať totiž garanciu, že ak chcú využiť štátnu pomoc, v banke zostanú.

Mal by mať klient možnosť získať pomoc od štátu aj v prípade presunu úveru do inej banky? Áno Nie Odoslať odpoveď

Záujemca o pomoc od štátu pri splácaní hypotéky bude musieť od budúceho roka splniť viacero podmienok. Jeho príjem môže dosahovať maximálne 1,6-násobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu hrubého príjmu maximálne 2086,40 eura za rok 2022. V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník, napríklad druhý z manželov, táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4172,80 eura.

Pomoc má stanovené aj ďalšie pravidlá

Pomoc si záujemca bude môcť uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť, pričom daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať. Pomoc dostane žiadateľ vo forme špeciálneho príspevku od úradu práce, a to každý mesiac po jej schválení.

Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie pomoci.