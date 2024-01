Španielska banka Santander vykázala rekordný kvartálny aj celoročný zisk

Foto: Pexels.com/Carlos Pernalete Tua

Španielska banka Santander zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka rekordný zisk a rekord dosiahla aj v prípade celoročného zisku. K rekordným výsledkom jej výrazne prispeli európsky a brazílsky trh. Informovala o tom agentúra Reuters. Druhá najväčšia banka v eurozóne z pohľadu trhovej hodnoty sa v minulosti spoliehala najmä na trhy Latinskej Ameriky. Tentoraz sa jej však darilo aj v Európe, kde ťažila z vysokých úrokových sadzieb.

Banka v stredu zverejnila, že jej čistý zisk dosiahol vo 4. štvrťroku rekordných 2,93 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 28 %. Prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na úrovni 2,64 miliardy eur. Veľkou mierou sa pod to podpísal európsky trh, kde zisk Santanderu vzrástol o 34 %. Rekordný zisk dosiahla španielska banka aj za celý rok 2023, a to na úrovni 11,08 miliardy eur.

Oproti roku 2022 sa tak zisk zvýšil o 15 %, k čomu prispel rast tržieb o 10,5 %. Čistý úrokový výnos (NII) vzrástol vo 4. štvrťroku o 9,5 % na 11,12 miliardy eur. Aj v tomto prípade prekonala banka očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom NII na 10,93 miliardy eur. Veľmi dobré výsledky zaznamenala v Brazílii, kde NII vzrástol medziročne o 12,3 % a ešte viac na domácom španielskom trhu, kde sa čistý úrokový výnos zvýšil o 24 %.