Poskytovatelia platobných služieb majú novú povinnosť pri cezhraničných platbách

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/energepic.com

Poskytovatelia platobných služieb majú od 1. januára tohto roka povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať finančnej správe informácie o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Vyplýva im to z legislatívy, ktorú Európska komisia (EK) prijala ešte v roku 2020.

„Naša inštitúcia bude zhromažďovať len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu,“ priblížila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.

Poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty, teda 25 cezhraničných platieb u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok, predložia požadované údaje finančnej správe prostredníctvom jednotného elektronického formulára. Lehota je do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. „Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje do 30. apríla 2024,“ doplnila hovorkyňa.

Finančná správa pošle následne tieto údaje do európskej databázy Centrálny elektronický systém platobných informácií (Central Electronic System of Payment Information, CESOP). V ňom sa budú dáta uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. „Členské štáty EÚ tak majú ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie,“ podčiarkla Adamčíková. Súvisiace dokumenty, potrebnú legislatívu či často kladené otázky sú zverejnené v priečinku CESOP na portáli finančnej správy.