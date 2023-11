Našla vláda recept na drahé hypotéky? Na dlhodobejšie riešenie si vraj budú musieť Slováci počkať!

Aktualizované Foto: pixabay.com/AlexanderStein

Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023 pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Informáciu k návrhu postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch predložilo Ministerstvo financií (MF) SR na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili.

Taraba pripomenul, že do roku 2027 má byť refixovaných približne 600 000 hypoték, ktorých úročenie sa môže zdvihnúť z úrovní okolo 1,5 percenta až na skoro 6 percent. „My teraz ideme takto narýchlo riešiť rok 2023. Bude to vykrytie nárastu splátky pri určitom type úverov, pri drvivej väčšine, a do určitého príjmu, ktorý na domácnosť myslím bude do 4 000 eur,“ uviedol šéf envirorezortu s tým, že konkrétne parametre predstaví ministerstvo financií.

„Nateraz to vyzerá, že to bude asi daňová úľava, lebo to je možné najrýchlejšie zmanažovať,“ doplnil Taraba. Riešenie tohto roka by malo podľa neho stáť do 10 miliónov eur. Na ďalšie roky by sa mala nájsť schéma, ktorá už bude v inom režime a mala by fungovať dlhodobo. Podporovať by sa mala jedna hypotéka na jednu domácnosť.

Vláda asi momentálne pri hypotékach pristúpi k daňovej úľave, na dlhodobejšie riešenie si budeme musieť počkať, tvrdí minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: TASR

Návrh riešenia vysokých úrokov pri hypotekárnych úveroch má svoje rácio, musí sa však kvantifikovať a ešte prediskutovať. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rovnako naznačil, že riešenie je založené na podpore daňovej bonifikácie, resp. znížení daňového zaťaženia.

Ďalšie stovky miliónov?

Pomoc s hypotékami by však upadajúci slovenský rozpočet mohla stáť ďalšie stovky miliónov eur, upozornil opozičný poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš (PS). Bonifikácia aj 1 percenta výšky hypotekárneho úveru by totiž podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stála štát cez 400 miliónov eur ročne. Je to zhruba cena jednej stredne veľkej nemocnice. O bonifikácii úrokov hypoték dlhodobo hovorí najsilnejšia vládna strana Smer-SD.

„Zaplatiť taký vysoký účet by pravdepodobne nepomohol ani bankový odvod. V takom prípade by sa na zvyšok skladali daňovníci, vrátane tých, ktorí sami nehnuteľnosť nevlastnia. Toto neznie ako spravodlivosť a sociálna solidarita,“ vyhlásil Kišš.

Pripomenul, že riziko nesplácania úverov sa podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) týka len približne 1 %, teda 3500 hypoték. To sa nevymyká dlhodobému trendu. Naopak, podiel nesplácaných úverov je najnižšie za ostatných 20 rokov. „Obzvlášť v situácii, kedy si musíme opatrne vyberať, na čo budeme míňať, je takýto návrh neprijateľný,“ doplnil poslanec.

Bonifikácia tu už bola

Bonifikácia úrokovej sadzby pri hypotékach už na Slovensku fungovala, a to do roku 2018. Neskôr sa systém podpory hypoték pre mladých zmenil na formu daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky.

Klienti mohli do roku 2018 získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu o 3 percentuálne body, pričom zníženie o dva body im garantoval štát a o jeden bod banky. Táto podpora však mala stanovené aj svoje limity. Išlo napríklad o maximálny príjem do 1,3-násobku priemernej mzdy v hospodárstve, či vek do 35 rokov. Dotáciu bolo možné získať maximálne na sumu 50-tisíc eur, a do sumy na úrovni 70 percent z hodnoty nehnuteľnosti. Úrokové zvýhodnenie platilo päť rokov.

Po zavedených zmenách si daňový bonus na zaplatené úroky môžu klienti v súčasnosti uplatniť, ak majú úver na bývanie poskytnutý od začiatku roka 2018. Aj v tomto prípade platí, že záujemca je limitovaný viacerými podmienkami. Pri podaní žiadosti musí byť jeho vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Zároveň jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Pri zmluvách uzatvorených v roku 2023 tak tento limit predstavuje 1 695,2 eura.